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건설·부동산 업계소식

러닝머신으로 마라톤 풀코스…호반그룹, 임직원 건강 증진 ‘호반런’ 챌린지

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 15. 09:30

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호반그룹, 임직원 건강 증진 ‘호반런’ 챌린지 개최
호반그룹 임직원들이 임직원 건강 증진 프로그램 '호반런' 챌린지 참가를 위해 러닝머신을 타고 있는 모습./호반그룹
호반그룹이 임직원의 건강 증진과 활기찬 조직문화 확산에 나선다.

호반그룹은 사내 러닝 프로그램인 '호반런(HOBAN RUN)' 챌린지를 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 호반건설과 호반산업, 대한전선 등 그룹 계열사 임직원을 대상으로 서울 서초구 호반그룹 본사 2층 피트니스센터에서 열렸다. 참가자들은 러닝머신을 이용해 마라톤 풀코스 거리인 42.195㎞를 누적 방식으로 완주하는 데 도전했다.

호반런은 일상 속 운동 습관 형성을 돕고 건강관리의 중요성을 높이기 위해 마련된 참여형 프로그램이다. 임직원들이 같은 목표를 공유하며 완주를 향해 함께 도전하는 과정에서 성취감과 동료 의식을 높이는 데 초점을 맞췄다.

참가자는 운동을 마친 뒤 자신의 이름이 적힌 포스트잇과 함께 러닝머신 주행 거리를 촬영하고, 현장에 마련된 QR코드를 통해 당일 기록을 등록하는 방식으로 참여했다. 운영 기간 동안 누적 주행 거리가 42.195㎞에 도달하면 완주자로 인정된다.

호반그룹은 참가자들의 참여를 독려하기 위해 다양한 혜택도 마련했다. 완주자 전원에게 기념 메달과 소정의 상품을 제공하며, 완주자를 대상으로 추첨을 통해 러닝화와 무선이어폰 등 경품도 증정할 예정이다.

호반그룹은 이 밖에도 임직원이 자율적으로 참여할 수 있는 건강·복지 프로그램을 운영하고 있다. 신체 건강 증진 활동뿐 아니라 직무 스트레스와 대인관계 등 심리적 어려움을 익명으로 상담받을 수 있는 지원 프로그램도 제공 중이다.

호반그룹 관계자는 "호반런은 임직원들이 스스로 목표를 세우고 이를 달성하는 과정에서 건강한 생활 습관과 성취감을 함께 얻을 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "앞으로도 건강한 근무환경과 긍정적인 조직문화를 만들기 위한 다양한 참여 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

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