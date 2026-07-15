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건설·부동산 업계소식

DL건설, 250곳 협력업체 임직원 대상 상호협력교육…실무 중점 다뤄

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 15. 09:34

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DL건설 상호협력교육
DL건설이 기획한 협력업체 임직원 대상 상호협력교육 행사가 진행되고 있는 모습./DL건설
DL건설이 협력업체와의 상생 협력을 강화하고 실무 역량 향상을 지원하기 위한 상호협력교육을 진행했다.

DL건설은 지난 2일과 14일 서울 건설회관에서 이 같은 성격의 교육을 두 차례 진행했다고 15일 밝혔따.

이번 행사에는 250개 협력업체 임직원이 참석했다. 협력사의 실무 경쟁력 제고에 초점을 맞춘 교육 프로그램을 운영했다.

DL건설은 협력업체의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 업무 역량을 높이기 위해 교육을 기획했다는 설명이다.

교육 과정은 건설산업기본법과 하도급법 실무를 비롯해 건설현장 노무관리, 납품대금 연동제 등 협력업체가 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 내용으로 구성됐다.

사전 신청을 통해 선착순으로 참가자를 모집했으며, 조기 마감될 정도로 높은 관심을 받았다. 현장 기술자와 실무 담당자 등 다양한 직군의 협력사 임직원이 교육에 참여했다.

교육에서는 건설산업기본법과 하도급법의 주요 개정 내용과 위반 사례를 소개하고, 건설현장 노무관리와 산업재해 예방, 납품대금 연동제 등 현업에서 활용도가 높은 내용을 집중적으로 다뤘다.

DL건설은 매년 상호협력교육을 실시하며 협력업체와의 동반성장을 위한 지원을 이어가고 있다. 이러한 노력의 결과 국토교통부가 실시한 2026년도 상호협력평가에서 4년 연속 최우수 등급을 획득하는 등 상생 활동의 성과를 인정받았다는 설명이다.

DL건설 관계자는 "협력업체의 경쟁력이 곧 회사의 경쟁력이라는 인식 아래 다양한 지원 프로그램을 운영하고 있다"며 "앞으로도 실질적인 교육과 상생 협력 활동을 지속 확대해 협력사와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

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