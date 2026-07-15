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서남권 대책위 “무안청사 핵심 기능 배치해야”…민형배 시장에 공개질의

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광주 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 15. 10:04

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무안 주청사 대책위 "광주만 혜택, 서남권은 희생"
전남광주통합특별시
민형배 전남광주통합특별시장이 지난 9일 무안청사에서 시민의 의견을 수렴한다며 기능 배치와 관련 타운홀 미팅을 주재하고 있다./이명남 기자
전남광주통합특별시 청사 기능 배치를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 서남권 지역 대책위원회가 15일 무안청사 핵심 기능 배치를 촉구하며 민형배 시장에게 공개 질의를 보냈다.

대책위는 지난 9일 열린 청사 관련 타운홀미팅에서 제시된 3개 청사 운영 방향에 대해 "전남지역 시민들에게 큰 실망을 안겼다"고 주장했다.

이어 "군공항 이전과 반도체·AI 등 첨단산업의 광주 배치, 광주청사 핵심 기능 배치 등 통합의 주요 혜택이 광주에 집중되고 있다"며 "반면 무안청사 기관 유지 기능 배치 요구는 충분히 반영되지 않았다"고 지적했다.

대책위는 "무안청사에 모든 기관 유지 기능을 요구하는 것이 아니라 통합특별시 조직과 행정을 총괄하는 핵심 기능을 배치해 남악신도시가 행정도시로서 최소한의 위상을 유지할 수 있도록 해달라는 것"이라고 강조했다.

또 민 시장이 타운홀미팅에서 "무안군수 등과 합의해 오면 반영하겠다"고 답변한 데 대해 "이미 지난 6월 25일 서남권 국회의원과 7개 기초자치단체장 당선인들이 기관 유지 기능의 무안청사 배치를 요구하는 공동합의안을 전달한 만큼 다시 협의하라는 답변은 납득하기 어렵다"고 밝혔다.

대책위는 "민 시장이 '균형 운영'과 '시민 편의'라는 명분으로 핵심 기능 배치 요구를 사실상 일축한 데 이어, 서남권 주민들이 목소리를 낼수록 오히려 불리해질 수 있다는 취지의 발언까지 하면서 지역민들의 상실감과 분노를 키웠다"고 주장했다.

대책위는 공개질의를 통해 △군공항 이전과 반도체·AI 산업 유치, 광주청사 핵심 기능 배치 등 통합의 혜택이 광주에 집중되는 것이 통합의 취지에 부합하는지 △광주청사는 반도체·AI 전략 기능, 무안청사는 기관 유지 기능, 동부청사는 산업·경제·환경 기능을 중심으로 재배치하는 방안을 검토할 의향이 있는지 등을 질의했다.

대책위는 "산업 기반이 부족한 서남권에서 행정 기능마저 축소되면 성장동력을 잃고 공동화 현상이 가속화될 수 있다"며 "균형발전 원칙에 맞는 청사 기능 배치와 성실한 답변을 기대한다"고 밝혔다.

한편 무안군은 지난 7일 입장문을 통해 정부가 호남권 반도체 클러스터 조성사업 부지로 광주 군공항 부지를 선정한 것을 크게 환영하며, 국가균형발전과 서남권 미래 성장의 계기가 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

또 무안국제공항과 광역 교통·물류 인프라를 연계해 전남광주통합특별시의 공동 발전과 서남권 상생발전을 위해 적극 협력하겠다는 입장도 밝혔다.
이명남 기자

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