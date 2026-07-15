에이치시티, 韓-印尼 방산·ICT 기술동맹 ‘전략적 파트너’ 위상 굳혔다

인니 정부 주최 ‘국제 ICT 시험인증 컨퍼런스’ 핵심 연사 우뚝서

국내 최고 시험인증 기관 HCT, 자카르타서 독보적 기술력 전파

K-방산 및 군용 정보통신 무기체계 동남아 수출 전초기지 구축 가속화

0715 HCT_허봉재 대표 0 14일 허봉재 에이치시티 대표가 '글로벌 초연결 시대의 ICT 기기 시험인증 표준화와 군·민 겸용 기술의 신뢰성 검증 방안'을 주제로 발표하고 있다. / 사진=에이치시티(HCT) 제공

0715 HCT_허봉재 대표. v.1 0 인도네시아 정보통신부(KOMINFO)가 주최한 '국제 ICT 시험인증 컨퍼런스'Global Conference on ICT Conformity Assessment Frameworks & Testing Standards 2026' 행사 포스터

대한민국 최전방의 무기체계와 정보통신기술(ICT) 신뢰성을 검증해 온 독보적 시험인증 전문기업 에이치시티(HCT)가 동남아시아 최대 경제국이자 우리 K-방산의 핵심 협력국인 인도네시아에서 국가적 차원의 기술 파트너로서 위상을 전격 확인했다.에이치시티 (허봉재 대표이사 사장)는 최근 인도네시아 정보통신부(KOMINFO)가 주최한 '국제 ICT 시험인증 컨퍼런스'에 대한민국을 대표하는 핵심 연사(Keynote Speaker)로 초청받아 독보적인 표준화 기술력과 글로벌 시험인증 트렌드를 발표했다.이번 초청은 단순한 민간 기업 차원의 참가를 넘어, 인도네시아 정부가 추진하는 차세대 국가 ICT 및 방위산업 고도화 인프라 구축의 핵심 조력자로서 에이치시티를 공식 인정했다는 점에서 안팎의 중대한 주목을 받고 있다.인도네시아 정부가 에이치시티(HCT)를 선택한 배경에는 대한민국 지상·항공·우주 방산 무기체계와 5G·6G 통신 신뢰성을 완벽히 검증해 온 독보적인 실적(Track Record)이 자리 잡고 있다.여기에 더해 현지 정부 고위 관계자들과의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 인도네시아 시험인증 제도(SDPPI) 개혁을 주도해 온 점이 결정적으로 작용했다.특히 에이치시티는 전투기, 잠수함, 자주포 등 우리 군 핵심 자산의 수출에 필수적인 전자기적적합성(EMC)과 무선 시험 규격 표준을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 향후 독보적인 'K-방산 시너지'를 창출할 것으로 기대된다이번 컨퍼런스는 인도네시아 자카르타에서 현지 정보통신부 장관 및 차관을 비롯하여 정보통신 분야 핵심 국장급 관료들과 아세안(ASEAN) 회원국 정부 대표단, 글로벌 시험인증 기관 관계자들이 대거 참석한 가운데 전격 개최됐다.이 자리에서 허봉재 에이치시티 대표는 '글로벌 초연결 시대의 ICT 기기 시험인증 표준화와 군·민 겸용 기술의 신뢰성 검증 방안'을 주제로 발표해 장내를 압도했다.특히 에이치시티가 보유한 세계 최고 수준의 무선 주파수(RF) 분석 기술, 하이테크 전자기적적합성(EMC) 엔지니어링 기술은 인도네시아 정부 관료들로부터 "국가 안보 및 고도 산업 육성에 즉각 적용되어야 할 모범 답안"이라는 극찬을 이끌어냈다.군사 및 방산 전문가들은 이번 에이치시티의 행보를 우리 군용 무기체계의 대(對)인도네시아 수출 전선을 한층 견고히 다지는 계기로 평가하고 있다.전장(戰場) 환경의 급격한 디지털 전환에 따라, 현대 무기체계는 단순한 기계 장치가 아닌 초정밀 전자·ICT 기기의 집합체다.수출되는 군용 장비가 현지 전파 법규 및 전자기파 간섭 기준을 통과하지 못하면 전력화 자체가 지연되는 치명적 리스크가 발생하게 된다.에이치시티가 인도네시아 시험인증 규격 제정과 기술 전파의 중심에 섬으로써, 향후 우리 방산 기업들의 현지 시장 진입 장벽이 대폭 낮아지는 효과를 기대할 수 있게 되었다.에이치시티의 한 고위 관계자는 본지와의 인터뷰에서 "인도네시아 정부가 주최하는 최고의 공신력 있는 컨퍼런스에 핵심 연사로 초청받은 것은 당사의 기술 신뢰성이 글로벌 탑티어(Top-tier) 수준임을 증명한 것"이라며, "이번 기회를 적극 활용하여 현지 지사 및 시험센터의 역량을 대대적으로 확충하고, 궁극적으로 우리 방산 기업들의 수출길을 넓히는 '퍼스트 무버(First Mover)'로서의 책임을 완수하겠다"고 포부를 밝혔다.이에 대해 국방방산 전문가들은 "민간 시험인증 기업의 선제적 영토 확장이 국가 방산 안보 경쟁력을 좌우하는 보이지 않는 힘이 되고 있다"면서, "정부 차원에서도 에이치시티와 같은 민간 인증 기관의 글로벌 활약을 적극 지원해 민·관·군을 아우르는 초국적 기술 연대를 공고히 다져야 한다"고 조언했다.