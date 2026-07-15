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BNK금융, 지역산업·AX 대응 조직개편…부울경 연구·ESG 조직 신설

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한상욱 기자

승인 : 2026. 07. 15. 11:07

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AX·디지털자산 추진단 출범…금융환경 변화 대응
[BNK금융그룹 사진자료] BNK금융그룹_2026년 하반기 조직개편 실시_20260715
BNK금융그룹 전경./BNK금융그룹
BNK금융그룹이 부울경 지역산업 지원과 AX(인공지능 전환), 디지털 자산 대응을 강화하는 방향으로 조직 개편을 단행했다. 지역 주력산업에 대한 금융 공급을 확대하고 경영전략 실행력을 높이겠다는 방침이다.

BNK금융은 15일 지역금융 역할 강화와 미래금융 환경 변화에 대응하기 위해 그룹 및 주요 자회사 조직개편을 실시했다고 밝혔다. BNK금융이 제시한 핵심 방향성은 크게 지역경제 대응 강화와 ESG 전략의 지역화, 미래금융 대응 등 세 가지다.

먼저 BNK금융은 BNK경영연구원 산하에 '부울경 경제연구팀'을 신설한다. 이 조직은 지역산업과 경제 동향을 분석해 그룹의 경영전략 수립을 지원하는 역할을 맡는다. 지역 현안과 ESG 전략을 연계하는 '부울경ESG전략팀'도 새로 만든다. 지역 사회와 연계한 ESG 과제를 발굴하고, 관련 사업을 추진하는 것이 목표다.

미래금융 대응을 위한 'AX추진단'과 '디지털자산추진단'도 꾸린다. AX추진단은 그룹 차원의 AI 기반 업무혁신과 디지털 전환을 총괄한다. 디지털자산추진단은 지급결제와 디지털자산 등 금융환경 변화에 대응하는 역할을 담당한다.

계열사인 BNK부산은행과 BNK경남은행은 각각 '산업금융전략팀'을 설치한다. 민선 9기 정책 방향과 연계해 산업금융 전략을 수립하고, SMR(소형모듈원전)과 방산, 우주항공, 친환경조선 등 권역별 전략산업을 대상으로 금융지원 체계를 구축한다.

계열사 특성에 맞춘 전담 조직도 신설한다. BNK부산은행은 '해양금융추진단'을 신설해 선박금융과 해양인프라 금융사업 발굴을 확대한다. 기술평가 기능은 혁신성장금융단으로 이관해 벤처·스타트업 투자 지원과 연계한다는 계획이다. BNK경남은행도 지역 중소기업의 세대교체 수요에 대응하기 위해 '기업승계지원팀'을 꾸린다.

BNK금융 관계자는 "이번 조직개편은 하반기 경영전략을 실행 중심 조직체계로 구체화하고 지역금융그룹의 핵심 경쟁력을 강화하기 위한 것"이라며 "부울경 중심의 연구 역량과 ESG, AX, 디지털자산 대응체계를 고도화하고 지역 전략산업에 대한 생산적금융을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한상욱 기자

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