포스코, 올해 명장에 이상휘 파트장…노재 분야 최초

15일 이희근 사장 임명패 수여

clip20260715111505 0 이희근 포스코 사장(왼쪽)과 이상휘 명장이 15일 시운영회의에서 열린 '포스코 명장' 임명식에서 기념 촬영을 하고 있다. /포스코

포스코가 현장 기술직 최고의 영예인 '포스코 명장'을 선발했다. 올해는 노재 분야 최초의 명장으로 이상휘 파트장이 선정됐다.포스코는 15일 열린 사운영회의에서 '포스코 명장' 임명식을 열고, 광양제철소 노재그룹 이상휘 파트장을 올해의 명장으로 선정했다.2015년 도입된 포스코 명장 제도는 세계 최고 수준의 기술력과 인품을 갖춘 직원을 선발해 미래 세대를 위한 제철기술 발전과 전수를 목적으로 한다. 현재까지 총 30명의 명장이 배출됐다.명장은 단순한 기술 숙련도를 넘어 회사 기여도와 인성까지 종합적으로 평가해 선발된다. 선발된 명장에게는 1직급 특별승진, 축하금, 특별휴가 등의 혜택이 주어지며, 기여도에 따라 임원급으로 승진할 수 있다. 정년퇴직 후에도 기술컨설턴트로서 노하우를 후배에게 전할 수 있는 기회가 제공된다.이번에 선발된 이상휘 명장은 1988년 광양제철소 노재과로 입사해 38년간 노재 분야의 다양한 설비수리 업무를 두루 경험한 최고 수준의 전문가다. '노체 내화물 최적 설계 및 수명 향상 기술'을 통해 내화물 수명을 기존 대비 2배 이상 높였으며, 보수작업 효율 향상과 기회손실 비용 절감에 기여한 공로를 인정받아 명장으로 선정됐다.노재(爐材) 분야는 용광로, 전로 등 쇳물을 만들고 가공하는 고온의 용기를 유지·보수하는 공정이다. 고온으로부터 설비를 보호하고 쇳물의 흐름을 제어해 조업 안정성을 확보하는 핵심 업무다.이 명장은 이날 임명식에서 "오랜 시간 현장에서 쌓아 온 노력들이 포스코 명장이라는 큰 영예로 이어져 감사하다"며, "노재는 제철소 핵심 설비를 보호하고 안정적인 조업을 뒷받침하는 중요한 분야인 만큼, 후배들이 자부심을 갖고 일할 수 있도록 기술 전수와 전문가 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.이희근 포스코 대표이사 사장은 임명패를 수여하며 "포스코 명장은 현장에 축적된 기술과 경험이 회사 경쟁력으로 인정받는 상징"이라며, "명장께서 현장의 혁신을 이끌고 후배들에게 기술과 소명의식을 전하는 든든한 구심점이 돼 주시길 바란다"고 밝혔다.