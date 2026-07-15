권형택 신임 기보 이사장 “글로벌 벤처 4대 강국 도약 앞장”

기술보증기금 신임 이사장에 권형택 전 HUG 대표 임명

260715 (보도사진)기술보증기금 이사장에 권형택 임명 0 권형택 기술보증기금 신임 이사장/기술보증기금

기술보증기금은 신임 이사장에 권형택 전 주택도시보증공사 대표이사를 임명했다고 15일 밝혔다.권 이사장은 민간 금융회사와 공공기관에서 쌓은 경험을 바탕으로 기술금융과 혁신성장 지원을 이끌게 된다.권 신임 이사장은 1968년생으로 대구영진고등학교와 서울대 국제경제학과를 졸업하고 미국 미시간대 대학원에서 경영정보학 석사 학위를 받았다.이후 우리은행 투자금융본부와 홍콩상하이은행(HSBC) 상무와 인천시장 경제·금융·투자 특별보좌관, 미단시티개발 부사장, 서울도시철도공사 상임이사, 김포골드라인운영 대표이사, 주택도시보증공사 대표이사 등을 역임했다.최근에는 국정기획위원회 경제분과 자문위원으로도 활동했다. 권 이사장은 민간기업과 공공기관을 두루 거치며 금융과 공공서비스 분야에 대한 균형있는 식견과 최고경영자로서의 조직 운영 역량을 갖춘 인사로 평가받고 있다.이사장의 임기는 2029년 7월 14일까지 3년이다.권 이사장은 "인공지능·딥테크 등 미래전략산업의 성장을 견인해 대한민국이 글로벌 벤처 4대 강국으로 도약하는 데 기보가 앞장서야 한다"며 "기술보증을 비롯해 기술사업화, 인수합병(M&A), 기술거래, 기술보호 등 혁신성장 지원을 한층 강화해 중소벤처기업이 국가 경제혁신의 선도 주체로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.