장동혁 “한동훈, 국힘 사지로 몰고 복당?…명분 상실”

국민의힘 보완수사권의 필요성 토론회-30 0 장동혁 국민의힘 대표가 14일 국회에서 열린 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성' 토론회에서 발언하고 있다. /이병화 기자

장동혁 국민의힘 대표는 15일 한동훈 무소속 의원의 복당 문제와 관련해 "자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고 추경호 대구시장과 국민의힘은 사지에 몰아넣고 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐"고 비판했다.장 대표는 이날 펜앤드마이크 유튜브에 출연해 12·3 비상계엄 사태 당시 원내대표였던 추 시장의 12·3 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판을 언급하며 이같이 말했다.장 대표는 안철수 의원이 해당 재판에서 '국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당대표로 안다'고 증언한 점을 거론하며 "안 의원의 증언이 틀렸다고 주장한다면 추 시장은 내란죄 공범으로 처벌을 받으라는 것인가"라고 지적했다.앞서 안 의원은 추 시장의 계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 "국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당대표로 안다"고 증언한 바 있다.장 대표는 "추 시장이 처벌을 받는다는 것이 법적으로 어떤 의미를 갖는지 알고 있지 않나"라며 "국민의힘을 내란 정당으로 몰아 해산시키겠다는 것인가"라고 비판했다.이어 "한 의원이 '당사로 가자고 먼저 얘기한 사람이 접니다'라고만 밝혔어도 사건은 전혀 다른 국면으로 갔을 것"이라며 "이제 한 의원의 복당을 언급할 명분은 상실됐다. 그 어떤 기반도 남아있지 않다"고 했다.장 대표는 또 "한 의원은 당시 계엄 해제 표결권도 없었다"며 " 표결에 참여할 수도 없는 사람이었는데 본회의장에 들어와 당시 이재명 더불어민주당 대표와 악수한 것밖에 없다"고 지적했다.아울러 "한 사람을 데려오는 것이 중요한 게 아니라 그 사람을 데려왔을 때 우리 힘이 강화돼야 덧셈 정치"라며 "오히려 전력이 떨어진다면 그것은 뺄셈 정치"라고 했다.그러면서 "정말 총을 잘 쏘는 스나이퍼를 데려왔는데 그 사람이 적을 향해 총을 쏘면 전투력에 도움이 되겠지만, 그 총 솜씨를 우리 편을 향해 겨눈다면 큰 재앙"이라고 덧붙였다.