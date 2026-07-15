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“재난 대비 현장서 답 찾는다”…김성제 의왕시장, 폭우·폭염 취약지 점검

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의왕 엄명수 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:41

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"시민안전 최우선"…24시간 철저한 비상대비 총력 가동 지시
김성제 의왕시장
김성제 의왕시장이 지난 14일 오전청계 도로개설공사 구역을 찾아 절개지와 옹벽 등의 토사 붕괴 위험에 철저히 대비하라고 지시했다. /의왕시
기후변화로 인한 기습적인 폭우와 기록적인 무더위가 예고된 가운데 김성제 의왕시장이 여름철 재난취약지역을 직접 발로 뛰며 현장 중심의 대비 태세 점검에 나섰다.

15일 의왕시에 따르면 김 시장은 전날 복합물류 지하차도와 상습 침수구역인 의왕역 앞, 오전청계 도로개설 공사현장, 왕곡천 일대를 차례로 찾아 안전관리 실태를 전면 점검했다. 이번 점검은 재난 상황 발생 시 실제 구동되는 비상 연락 및 주민 대피 시스템의 실효성을 확인하는 데 초점이 맞춰졌다.

김 시장은 가장 먼저 방문한 복합물류 지하차도에서 차량 진입 자동 차단시설과 배수펌프의 실제 가동 상태를 점검하는 한편, 돌발적인 침수 상황에 신속히 대응할 수 있도록 긴급 매뉴얼과 비상연락체계를 철저히 보완하라고 지시했다.

복합물류 지하차도에 이어 의왕역 앞 상습 침수구역을 찾은 김 시장은 우수관로와 빗물받이 등 배수시설 정비 상황을 살폈다. 이 자리에서 김 시장은 "상습 침수도로 등 취약구간은 기상특보가 발효되는 즉시 예찰활동을 대폭 강화하고, 현장에서 신속한 초동조치가 이뤄질 수 있도록 비상대비 태세를 유지하라"고 강조했다.

대규모 토목공사가 진행 중인 오전청계 도로개설공사 구역에서는 수해와 폭염에 노출된 근로자 안전대책이 집중 점검됐다. 김 시장은 현장의 절개지와 옹벽 등의 토사 붕괴 위험을 들여다보는 한편, 여름철 폭염 속에서 강도 높은 노동을 하는 근로자들을 위해 충분한 휴식시간 보장, 무더위 시간대 작업 조정, 그늘막 및 휴게실 설치 운영 등의 폭염 대응 수칙이 현장에서 칼같이 이행되고 있는지를 일일이 점검했다.

마지막 방문지인 도심 하천 왕곡천을 둘러본 김 시장은 갑작스러운 집중호우에 대비해 수위 감지 및 신속한 산책로 출입 차단 시스템이 즉각 작동할 수 있도록 빈틈없는 감시 체계를 지시했다.

김 시장은 "여름철 자연재난은 사소한 방심이 대형 사고로 번질 수 있는 만큼, 현장에서의 선제적인 대응이 핵심"이라며 "조금이라도 위험 징후가 보이는 취약지는 즉각 통제하고 주민 대피가 신속히 이뤄지도록 24시간 철저한 비상대비 태세를 가동하라"고 당부했다.
엄명수 기자

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