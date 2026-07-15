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대한항공, ‘韓 드론·UAM 박람회’서 ‘AI 조종’ 미래 전투기 기술 공개

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김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 15. 13:33

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15~17일 송도서 박람회 참가
[대한항공] 2026 드론·UAM 박람회 전시 부스
'2026 대한민국 드론·UAM 박람회' 대한항공 부스 전경. /대한항공
대한항공이 '2026 대한민국 드론·UAM 박람회'에서 인공지능(AI)이 미래 전투기를 조종하는 기술 'AI Pilot'을 공개한다. 무인기부터 도심항공교통(UAM), 디지털 정비까지 미래 항공 전반에 적용할 첨단 기술도 함께 선보인다.

15일 대한항공은 이날부터 17일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 대한민국 드론·UAM 박람회'에 참가한다고 밝혔다. 국토교통부와 인천광역시가 공동 주최하는 이 박람회에서는 국내외 드론과 미래항공교통(UAM) 분야의 최신 기술이 공개된다.

대한항공은 AI와 무인기 플랫폼, 디지털 정비 기술, UAM 통합 운영 솔루션을 중심으로 전시관을 구성했다. 차세대 AI·무인기 솔루션과 UAM 관제 시스템을 영상과 실제 로봇 장비 등을 통해 소개한다.

지능형 관제 부문에서는 차세대 모빌리티 운용·관제 솔루션 'ACROSS'를 선보인다. ACROSS는 다수의 UAM 기체를 실시간으로 통제하고 최적 경로를 제공하는 통합 관제 솔루션이다. 국토교통부의 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드 챌린지' 1·2단계 실증 사업을 완료했다.

자율형 조종 부문에서는 AI가 미래 전투기를 조종하는 개념인 'AI Pilot'과 자체 개발 중인 무인기 플랫폼을 공개한다. 저피탐 무인 편대기와 미국 방산업체 안두릴과 공동 개발 중인 프로젝트 비행 시험 기체 등도 전시한다. 대한항공은 AI를 활용한 미래형 무인 복합체계 구축을 목표로 관련 기술을 개발하고 있다.

지능형 유지보수(MRO) 부문에서는 로봇과 AI를 활용한 디지털 정비 체계를 소개한다. 항공기 상부를 검사하는 '인스펙션 드론'과 지상 점검용 '인스펙션 로버'가 항공기 외관을 점검하고, 촬영 영상을 AI가 분석해 1㎜ 크기의 결함까지 탐지한다. 이를 통해 외관 검사 시간을 기존 10시간에서 1시간으로 단축했으며 현재 상용화를 앞두고 있다.

대한항공 관계자는 "대한항공의 첨단 전략 항공 기술력을 글로벌 시장에 널리 알리고 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 미래 대한민국 항공우주산업의 디지털 전환을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.
김한슬 기자

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