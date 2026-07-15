홈런 대신 삼진쇼… ‘화끈함’은 없었지만 수준 높았던 MLB 올스타전

재미보다 양팀 마운드의 수준 높은 투수전 맞대결
아메리칸리그(AL)는 14일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 열린 2026 MLB 올스타전에서 내셔널리그(NL)를 4-0으로 완파했다. 지난해 패배를 설욕한 AL은 통산 올스타전 전적에서도 49승 2무 45패로 우위를 이어갔다.
승부는 1회 사실상 갈렸다. 요르단 알바레스의 안타와 연속 볼넷으로 만든 2사 만루에서 코디 벨린저(뉴욕 양키스)가 2타점 적시타를 터뜨렸고, 벤 라이스의 적시타까지 이어지며 3-0으로 앞서갔다. 이후 8회 미겔 바르가스가 솔로 홈런을 보태며 승부에 마침표를 찍었다.
벨린저는 3타수 1안타 2타점으로 결승타의 주인공이 되며 생애 처음으로 올스타전 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
하지만 이날 경기의 주인공은 타자보다 투수들이었다. AL 마운드는 선발 딜런 시즈의 1이닝 3탈삼진 무실점을 시작으로 11명의 투수가 차례로 등판해 NL 타선을 3피안타 15탈삼진 무실점으로 봉쇄했다. NL 투수진 역시 12개의 삼진을 솎아내며 맞섰다. 양 팀이 합작한 삼진은 무려 27개에 달했다.
팬들의 기대와는 다른 경기 양상이었다. 올스타전은 스타 선수들의 호쾌한 홈런과 화끈한 난타전이 펼쳐지는 '야구 축제'라는 이미지가 강하다. 그러나 올해는 1회 3득점 이후 경기 내내 투수들이 타선을 압도하면서 긴장감은 높았지만 흥행 면에서는 다소 아쉬움을 남겼다.
이번 올스타전은 미국 독립 250주년을 기념해 독립선언의 도시 필라델피아에서 열린 만큼 상징성도 남달랐다. 경기 전 선수들이 독립선언서에 서명하는 퍼포먼스를 펼쳤고, 화려한 개막 행사와 함께 미국 야구의 역사와 전통을 되새기는 축제의 의미도 더했다.
다만 오타니 쇼헤이와 애런 저지 등 일부 슈퍼스타들이 부상으로 빠지면서 흥행 요소가 다소 줄어든 점은 아쉬움으로 남았다. 그 빈자리는 벨린저의 MVP 활약과 양 리그 최고 투수들의 압도적인 투구가 채웠다.
팬들이 기대했던 '홈런 축제'는 아니었지만 메이저리그 최고의 선수들이 만들어낸 치열한 투수전은 야구의 또 다른 묘미를 보여줬다. 화려한 볼거리보다 경기의 완성도가 빛났던 이번 올스타전은 '재미'와 '수준' 사이에서 후자에 무게를 둔 한 판으로 기록됐다.