서울 학생들, 기초학력 위해 예비선생님과 멘토링 첫 시동

예비교원 159명 멘토 참여

180명 학생 1대 1 온라인 학습

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서울시교육청이 기초학력 향상이 필요한 학생을 예비교원과 1대 1로 이어주는 멘토링 프로그램을 처음 운영한다.시교육청은 2026년 서울기초학력지원센터 주관으로 예비교원 멘토링 프로그램을 신규 도입했다고 15일 밝혔다.시교육청은 올해 처음 서울기초학력지원센터를 외부기관에 맡기는 방식을 도입했고, 공모를 거쳐 서울교육대학교를 운영기관으로 뽑았다. 서울교대는 정책연구와 교원 전문성 강화, 사업 성과 관리는 물론 이번 예비교원 멘토링 프로그램의 멘토 선발·관리, 멘토-멘티 매칭까지 도맡는다.멘티는 초등학교 5학년부터 중학교 3학년까지 학습지원대상학생 180명 안팎이 우선 뽑혔고, 학습지원대상학생이 아니어도 학교장이 학습결손 예방이 필요하다고 판단해 추천한 학생도 참여할 수 있도록 문을 열었다. 참여 학생 명단은 이미 확정됐다.멘토링은 멘토와 멘티를 1대 1로 짝지어 최대 15차시 온라인으로 진행하며, 초등학생은 신뢰관계 형성을 위해 대면활동 2차시를 따로 갖는다. 과목은 국어·영어·수학 중 멘토와 멘티가 협의해 고른다. 학습공백이 커지기 쉬운 7~8월 여름방학에 집중 운영한 뒤 12월까지 이어간다.멘토단은 서울교대 재학생인 예비교원 159명으로 꾸려졌으며, 학습지원대상학생에 대한 이해와 교육봉사자로서의 역할, 교과별 지도 방법 등을 다룬 사전교육을 두 차례 이수했다.정근식 교육감은 "이번 예비교원 멘토링 프로그램 운영을 통해 학습지원대상학생과 학습결손 예방이 필요한 학생에게 보다 세밀한 맞춤형 지원을 제공하고, 예비교원에게는 현장 중심의 교육 경험이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 서울기초학력지원센터를 통해 서울 지역 여건에 맞는 기초학력 보장 지원체계를 강화하고, 모든 학생의 기초학력 향상을 위한 실질적 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.