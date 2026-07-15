닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

이동엽 수원시의원“호매실체육센터 설계 단계부터 이용 편의 반영해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005690

글자크기

닫기

수원 홍화표 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

임시회 문화체육교육위원회 14일 개최
주차난 대책 마련 주문
수
문화체육교육위원회 이동엽 의원(국민의힘·금곡동·평동·호매실동)/수원시의회
수원특례시의회 문화체육교육위원회 이동엽 의원(국민의힘·금곡동·평동·호매실동)은 14일 제403회 임시회 문화체육교육위원회에서 호매실체육센터 건립사업과 관련해 설계 단계부터 시민 불편을 최소화할 수 있는 운영계획 마련을 주문했다.

이 의원은 "지난해 개관한 망포복합체육센터는 운영 초기 민원과 개선 요구가 있었던 것으로 안다"며 "호매실체육센터는 아직 설계 단계인 만큼 기존 체육시설 운영 과정에서 나타난 문제점과 시민 의견을 충분히 분석해 설계와 운영계획에 적극 반영해야 한다"고 말했다.

이어 "시설은 한 번 지어지면 구조를 바꾸기 어렵기 때문에 초기 설계 단계에서 이용자 편의와 운영 효율성을 충분히 고려하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이 의원은 호매실체육센터와 인접한 빛누리아트홀 주차장의 공동 활용 방안에 대해서도 점검을 요청했다.

그는 "체육시설과 공연시설은 이용객이 몰리는 시간이 겹칠 경우 주차난이 발생할 가능성이 크다"며 "주차장 공동 활용 협의가 현재 어떻게 진행되고 있는지 점검하고, 이용객 불편을 줄일 수 있는 구체적인 대책을 마련해야 한다"고 밝혔다.

이어 "시민들이 체육시설과 문화시설을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주차 수요 분석과 운영 방식, 시설 간 협업체계를 사전에 면밀히 검토해 달라"고 당부했다.

수
호매실체육센터조감도
홍화표 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 중수청 준비단, ‘수사관’ 확보부터 나섰다…검찰 일반직에 의견 수렴 착수

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

‘황제’ 시진핑 앞에 선 14번 방중 푸틴…우크라전 4년 끝 ‘빈손 하위 파트너’

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가