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“재난대응은 과할 정도로 신속하게”…김보라 안성시장, 선제적 대응 주문

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안성 이진 기자

승인 : 2026. 07. 15. 16:05

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태풍·호우·폭염 대비 분야별 추진 대책 긴급 점검
안성시, 재난 대응 과할 정도로 선제대응
김보라 안성시장이 14일 시청 재난상황실에서 여름철 자연재난 대책회의를 주재하고 있다. /안성시
"재난 대응은 과할 정도로 선제적으로 추진해야 한다."

김보라 안성시장이 시 공무원들에게 치열한 재난대응을 주문했다. 15일 안성시에 따르면 김 시장은 전날 시청 재난상황실에서 열린 여름철 자연재난대책회의에서 향후 기상 전망과 분야별 재난 대응 추진대책을 점검했다.

이날 회의는 최근 기후변화로 국지성 집중호우와 폭염이 빈번해짐에 따른 부서별 자연재난 대응체계를 점검하는데 초점이 맞춰졌다. 또 인명피해 우려지역과 재난취약지역에 대한 선제적 안전조치와 부서 간 협업 체계를 강화하고 재난 발생 시 신속한 상황 전파와 현장 대응이 이뤄질 수 있도록 대응체계를 점검하는 시간도 이어졌다.

특히 하천변 산책로와 둔치주차장, 지하차도, 반지하주택, 산사태 취약지역 등 인명피해 우려지역에 대한 예찰과 통제 체계를 강화하고 빗물받이 정비와 배수시설 점검 등 침수 예방 대책을 중점 추진하기로 했다.

아울러 폭염에 대비해 무더위쉼터 운영, 그늘막 등 폭염저감시설 관리, 홀몸노인 등 취약계층 보호, 노인일자리와 야외근로자 안전관리, 폭염 행동요령 홍보 등 시민 안전 확보를 위한 폭염 대책도 함께 점검했다.

김 시장은 "인명피해 우려 지역에 대한 예찰과 위험요인 제거, 선제적인 통제와 주민 대피 등 현장 중심의 대응이 필요하다"며 "이를 통해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다해달라"고 당부했다.
이진 기자

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