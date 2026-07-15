닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

현대차 후원 영화 ‘호프’, 스텔라 추격신 비하인드 공개…정호연 액션 도전 조명

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005721

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

개봉 맞춰 캐릭터 메이킹 영상 공개
1종 면허 취득부터 카 스턴트 촬영 과정 담아
헤리티지 모델 스텔라, 영화 핵심 오브제로 활약
콘텐츠 파트너십 전략도 확대
260715 (사진1) 칸 영화제 기립 박수 받은 '호프', 스텔라와 함께한 추격 시퀀스 비하인드 영상 공개
영화 '호프' 주요 스틸컷./현대차
현대자동차가 후원한 나홍진 감독의 신작 영화 '호프(HOPE)'가 개봉과 함께 배우 정호연의 액션 연기와 현대차 헤리티지 모델 '스텔라'의 촬영 비하인드를 담은 캐릭터 메이킹 영상을 공개했다.

현대차는 15일 개봉한 영화 '호프'와 함께 정호연이 연기한 '성애' 캐릭터 메이킹 영상을 공개했다고 밝혔다.

영화 '호프'는 '추격자', '황해', '곡성' 등을 연출한 나홍진 감독의 첫 SF 액션 스릴러로, 비무장지대(DMZ) 인근 외딴 마을을 배경으로 정체불명의 존재와 맞서는 사람들의 이야기를 담았다. 작품은 제79회 칸 영화제 경쟁 부문에 공식 초청돼 월드 프리미어 상영 후 장시간 기립박수를 받으며 주목을 받았다.

이번 영상에는 정호연이 영화 촬영을 위해 1종 운전면허를 취득하고 카 스턴트를 직접 소화한 과정이 담겼다. 정호연은 드리프트와 J턴(J-turn) 등 고난도 차량 액션 장면을 준비한 과정과 촬영 당시의 긴장감을 직접 소개했다.

또한 칸 영화제에서 호평을 받은 자동차 추격 장면의 제작 과정과 현대차 스텔라와 함께한 촬영 비하인드도 공개됐다.

영화 속 스텔라는 주인공 범석(황정민)과 성애(정호연)가 탑승하는 경찰차로 등장해 주요 추격 장면을 이끌며 작품의 시대적 분위기와 긴장감을 완성하는 핵심 장치로 활용됐다.

현대차는 이번 후원을 통해 브랜드 헤리티지와 문화적 가치를 영화 콘텐츠를 통해 자연스럽게 전달하는 콘텐츠 파트너십 전략을 이어가고 있다고 설명했다.

현대차는 영화 '호프'를 비롯해 자체 제작 단편영화 '밤낚시', 선댄스 영화제 심사위원 특별상을 받은 '베드포드 파크' 등 다양한 영화 프로젝트를 후원하며 문화 콘텐츠와의 협업을 확대하고 있다.

260715 (사진4) 칸 영화제 기립 박수 받은 '호프', 스텔라와 함께한 추격 시퀀스 비하인드 영상 공개
현대자동차 스텔라 프리마 사진./현대차
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 중수청 준비단, ‘수사관’ 확보부터 나섰다…검찰 일반직에 의견 수렴 착수

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

‘황제’ 시진핑 앞에 선 14번 방중 푸틴…우크라전 4년 끝 ‘빈손 하위 파트너’

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가