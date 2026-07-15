현대차 후원 영화 ‘호프’, 스텔라 추격신 비하인드 공개…정호연 액션 도전 조명

개봉 맞춰 캐릭터 메이킹 영상 공개

1종 면허 취득부터 카 스턴트 촬영 과정 담아

헤리티지 모델 스텔라, 영화 핵심 오브제로 활약

콘텐츠 파트너십 전략도 확대

260715 (사진1) 칸 영화제 기립 박수 받은 '호프', 스텔라와 함께한 추격 시퀀스 비하인드 영상 공개 0 영화 '호프' 주요 스틸컷./현대차

260715 (사진4) 칸 영화제 기립 박수 받은 '호프', 스텔라와 함께한 추격 시퀀스 비하인드 영상 공개 0 현대자동차 스텔라 프리마 사진./현대차

현대자동차가 후원한 나홍진 감독의 신작 영화 '호프(HOPE)'가 개봉과 함께 배우 정호연의 액션 연기와 현대차 헤리티지 모델 '스텔라'의 촬영 비하인드를 담은 캐릭터 메이킹 영상을 공개했다.현대차는 15일 개봉한 영화 '호프'와 함께 정호연이 연기한 '성애' 캐릭터 메이킹 영상을 공개했다고 밝혔다.영화 '호프'는 '추격자', '황해', '곡성' 등을 연출한 나홍진 감독의 첫 SF 액션 스릴러로, 비무장지대(DMZ) 인근 외딴 마을을 배경으로 정체불명의 존재와 맞서는 사람들의 이야기를 담았다. 작품은 제79회 칸 영화제 경쟁 부문에 공식 초청돼 월드 프리미어 상영 후 장시간 기립박수를 받으며 주목을 받았다.이번 영상에는 정호연이 영화 촬영을 위해 1종 운전면허를 취득하고 카 스턴트를 직접 소화한 과정이 담겼다. 정호연은 드리프트와 J턴(J-turn) 등 고난도 차량 액션 장면을 준비한 과정과 촬영 당시의 긴장감을 직접 소개했다.또한 칸 영화제에서 호평을 받은 자동차 추격 장면의 제작 과정과 현대차 스텔라와 함께한 촬영 비하인드도 공개됐다.영화 속 스텔라는 주인공 범석(황정민)과 성애(정호연)가 탑승하는 경찰차로 등장해 주요 추격 장면을 이끌며 작품의 시대적 분위기와 긴장감을 완성하는 핵심 장치로 활용됐다.현대차는 이번 후원을 통해 브랜드 헤리티지와 문화적 가치를 영화 콘텐츠를 통해 자연스럽게 전달하는 콘텐츠 파트너십 전략을 이어가고 있다고 설명했다.현대차는 영화 '호프'를 비롯해 자체 제작 단편영화 '밤낚시', 선댄스 영화제 심사위원 특별상을 받은 '베드포드 파크' 등 다양한 영화 프로젝트를 후원하며 문화 콘텐츠와의 협업을 확대하고 있다.