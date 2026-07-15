기아 김수곤 선임, 누적 판매 4000대 달성…‘그랜드 마스터’ 등극

29년간 연평균 137대 판매…기아 역대 38번째 4000대 판매 기록

기아, 판매 성과 따라 스타·마스터·그레이트 마스터 칭호 부여

(사진2) 기아 김수곤 선임 오토컨설턴트 4천 대 판매 '그랜드 마스터' 등극 0 김수곤 기아 경남 울산중앙지점 선임 오토컨설턴트가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 '그랜드 마스터'에 올랐다./기아

기아는 김수곤 경남 울산중앙지점 선임 오토컨설턴트가 누적 판매 4000대를 달성하며 '그랜드 마스터(Grand Master)'에 올랐다고 15일 밝혔다.그랜드 마스터는 누적 판매 4000대를 달성한 오토컨설턴트에게 주어지는 기아의 최고 수준 장기판매 명예 칭호다.김 선임은 1997년 입사 이후 29년 동안 연평균 137대를 판매했으며, 지난 6월 누적 판매 4000대를 기록해 기아 역대 38번째 그랜드 마스터가 됐다.기아는 김 선임에게 상패와 포상 차량을 수여했다.김수곤 선임 오토컨설턴트는 "지금까지 함께해 준 모든 고객 덕분에 이 같은 성과를 이룰 수 있었다"며 "앞으로도 초심을 잃지 않고 고객의 입장에서 최고의 서비스로 보답하겠다"고 말했다.한편 기아는 영업 현장 직원들의 동기 부여와 자긍심을 높이기 위해 장기판매 명예 포상 제도와 '기아 스타 어워즈(KIA Star Awards)' 등을 운영하고 있다.장기판매 명예 포상 제도는 누적 판매 실적에 따라 2000대는 '스타(Star)', 3000대는 '마스터(Master)', 4000대는 '그랜드 마스터', 5000대는 '그레이트 마스터(Great Master)' 칭호를 부여한다.