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신한은행, ‘SOL클러스터 전남광주’ 개소…AI·반도체 지원거점 마련

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한상욱 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:31

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그룹사·정책금융 연계…산업 공급망 성장 뒷받침
[보도자료 이미지1]신한은행, 전남광주 신한SOL클러스터 개소식 개최
정상혁 신한은행장(오른쪽 다섯 번째)이 15일 전남광주 북구 신한은행 광주금융센터에서 열린 개소식에 참석해 주요 내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다./신한은행
신한은행이 전남광주 지역의 AI(인공지능)·반도체·미래모빌리티·에너지 산업을 지원하는 금융거점을 마련했다. 기업 발굴부터 자금 수요 진단, 여신 심사, 정책금융·그룹사 연계까지 한곳에서 지원해 지역 전략산업에 대한 금융 공급을 확대하겠다는 구상이다.

신한은행은 15일 '신한SOL클러스터 전남광주' 개소식을 열고 지역 전략산업에 대한 현장 중심 금융지원과 민관 협력체계 운영을 시작했다고 밝혔다. 이날 개소식은 클러스터의 역할을 지역 사회와 공유하고, 지역 산업 정책과 기업 현장의 금융 수요를 연결하기 위한 협력 기반을 마련하는 자리로 진행됐다.

신한SOL클러스터는 지역 전략산업을 중심으로 기업을 발굴하고 자금 수요 진단부터 금융지원 실행, 정책금융·그룹사 연계까지 종합 지원하는 금융거점이다. 지역의 산업 변화와 투자 계획을 살펴 성장 가능성이 있는 기업과 신규 프로젝트를 발굴하는 역할도 맡는다.

중점 지원 분야는 AI·반도체·미래모빌리티·에너지 등 첨단전략산업 부문이다. 신한은행은 기업의 성장 단계와 사업 특성에 따라 운전자금과 설비투자, 공급망·수출금융을 지원하고 투자금융·자본시장 솔루션과 기업 컨설팅 등 신한금융그룹의 금융 서비스를 연계한다는 계획이다.

이에 신한은행은 산업 이해도와 기업금융 역량을 갖춘 특화 RM과 기업여신심사부 소속 전문 심사역을 현장에 배치했다. 이들은 지역본부·영업점과 함께 지원 대상을 발굴하고, 상담 초기부터 자금 수요와 리스크를 검토한다. 필요한 경우 본점 전담부서와 그룹사, 정책금융기관도 연결한다.

정상혁 행장은 "전남광주는 AI·반도체·미래모빌리티·에너지 산업의 핵심 거점으로 빠르게 도약하고 있다"며 "신한SOL클러스터 전남광주를 통해 개별 기업을 넘어 산업 공급망 전체를 살피고, 산업의 미래와 기업 성장 가능성을 먼저 보는 금융을 실천할 것"이라고 말했다.
한상욱 기자

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