이정운 전남광주시의원 “5·18 역사 왜곡 선제 대응·인권정책 실효성 강화해야“

민주인권평화국 업무보고서 교육·홍보·모니터링 체계 구축 주문

"전남·광주 아우르는 통합 정책·공무원 인권 실효성 높여야"

이정운 특별시의원 0 이정운 전남광주특별시의원

이정운 전남광주통합특별시의회 의원(더불어민주당·무안2)이 5·18민주화운동 역사 왜곡에 대한 사전 예방체계 구축과 통합 행정환경에 맞는 민주·인권 정책 확대를 촉구했다.이 의원은 지난 14일 열린 제2회 임시회 행정소방위원회 민주인권평화국 업무보고에서 "현재는 5·18 역사 왜곡이 발생한 이후 법적 대응과 사후 조치에 치우치는 경향이 있다"며 "교육과 홍보, 상시 모니터링 체계 구축 등을 통해 왜곡을 사전에 차단할 수 있는 적극적인 대응 방안을 마련해야 한다"고 밝혔다.이어 전남광주통합특별시 출범에 따른 행정환경 변화에 맞춰 민주인권평화국의 정책도 확대해야 한다고 주문했다.그는 "그동안 5·18 관련 업무가 광주 중심으로 추진돼 왔다"며 "통합특별시 출범에 맞춰 전남과 광주를 아우르는 통합적 관점에서 정책을 추진하고 새로운 행정 수요에도 적극 대응해야 한다"고 말했다.공무원 인권정책의 실효성 확보도 요구했다. 이 의원은 "공무원 인권 실태조사가 어떤 방식으로 이뤄지고 있으며 조사 결과가 조직문화 개선에 어떻게 반영되고 있는지 구체적인 점검이 필요하다"며 "실태조사가 일회성에 그치지 않고 인권 친화적인 근무환경 조성으로 이어질 수 있도록 지속적인 관리가 이뤄져야 한다"고 밝혔다.이 의원은 "민주·인권·평화는 전남광주통합특별시가 계승하고 발전시켜야 할 핵심 가치"라며 "5·18 역사 왜곡에 대한 선제적 대응과 통합 행정에 걸맞은 정책 확대, 공직사회 인권 수준 향상을 통해 시민이 체감하는 정책을 추진해 달라"고 당부했다.이에 대해 박용수 민주인권평화국장은 "현재도 5·18민주화운동 역사 왜곡에 대해 선제적이고 종합적으로 대응하고 있다"며 "통합특별시 출범에 따른 행정환경 변화에 맞춰 앞으로도 역사 왜곡과 폄하 시도에 적극적이고 선제적으로 대응해 나가겠다"고 답했다.