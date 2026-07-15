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산업 자동차

벤츠코리아, ‘AMG GT 43’ 출시…데일리 스포츠카 라인업 확대

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:41

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421마력 후륜구동 쿠페…전자식 터보차저·리어 액슬 스티어링 적용
티맵 오토·2+2 시트·675L 적재공간…10대 한정 론치 에디션도 선봬
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메르세데스-AMG GT 43./벤츠코리아
메르세데스-벤츠 코리아가 후륜구동 기반 스포츠 쿠페 '메르세데스-AMG GT 43'을 출시하며 AMG GT 라인업을 확대했다.

15일 메르세데스-벤츠 코리아는 '메르세데스-AMG GT 43'을 국내에 공식 출시하고, 10대 한정의 'AMG GT 43 론치 에디션'도 함께 선보인다고 밝혔다.

AMG GT 43은 AMG GT 라인업 가운데 일상 주행과 스포츠 드라이빙을 모두 고려한 모델이다. 직렬 4기통 2.0ℓ 가솔린 터보 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템을 탑재해 최고출력 421마력, 최대토크 51㎏·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 4.6초 만에 도달하며 최고속도는 280㎞/h다.

엔진에는 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀의 기술을 적용한 전자식 모터 구동 배기가스 터보차저가 적용돼 응답성과 가속 성능을 높였다. 48V 벨트 구동식 스타터 제너레이터는 최대 10㎾의 추가 출력을 지원하며 회생제동과 코스팅 기능도 제공한다.

주행 성능 강화를 위해 AMG 서스펜션과 리어 액슬 스티어링을 기본 적용했다. 리어 액슬 스티어링은 최대 2.5도의 후륜 조향을 지원해 저속에서는 민첩성을, 고속에서는 안정성을 높인다.

외관은 새로운 프론트 에이프런과 리어 에이프런, 원형 듀얼 테일파이프, 실버 브레이크 캘리퍼 등을 적용해 AMG 특유의 역동성을 강조했다.

실내에는 접이식 2+2 시트와 최대 675ℓ까지 확장 가능한 적재공간을 마련해 활용성을 높였다. 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에는 한국형 내비게이션 '티맵 오토'를 적용했으며, 헤드업 디스플레이와 증강현실(AR) 내비게이션도 지원한다.

이 밖에도 AMG 트랙 페이스, 드라이빙 어시스턴스 패키지, 멀티컨투어 시트, 앞좌석 열선·통풍 시트, 파노라믹 루프, 360도 카메라 등 국내 고객 선호 사양을 기본으로 제공한다.

출시를 기념해 선보이는 'AMG GT 43 론치 에디션'은 하이테크 실버 메탈릭 외장과 레드 페퍼·블랙 나파 가죽 인테리어를 적용했으며, AMG 나이트 패키지와 마누팍투어 블랙 크롬 트림, AMG 라이드 컨트롤 서스펜션 등을 탑재해 차별화를 꾀했다.

판매 가격은 AMG GT 43이 1억4950만원, AMG GT 43 론치 에디션은 1억6050만원이다.

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메르세데스-AMG GT 43 인테리어./벤츠코리아
남현수 기자

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