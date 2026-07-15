금호타이어, 골프존과 ‘타이어프로 컵’ 개최…스크린골프 마케팅 강화

한달간 전국 골프존 매장서 진행…회원 누구나 참가 가능

신제품 홍보·브랜드 접점 확대…참가자 전원 타이어 할인 쿠폰 제공

[사진] 금호타이어_ 타이어프로 컵 스크린 골프 대회 포스터 0 금호타이어 타이어프로 컵 스크린 골프 대회 포스터./금호타이어

금호타이어는 골프존과 함께 전국 골프존 매장에서 '타이어프로 컵(Tire Pro Cup) 스크린골프 대회'를 개최한다고 15일 밝혔다.이날부터 다음 달 17일까지 한 달간 진행되며, 골프존 회원이라면 누구나 참가할 수 있다. 골프존 투비전 NX를 비롯해 비전, 투비전, 투비전 플러스 기기가 설치된 전국 골프존 및 골프존파크 매장에서 참여 가능하다.이번 행사는 금호타이어 공식 유통 전문점 '타이어프로'와 2026년 신제품인 SUV용 '크루젠 GT Pro', 승용차용 '마제스티 솔루스 EDGE'를 알리기 위해 마련됐다.대회 코스는 경남 함양군 스카이뷰CC로 지정됐으며, 경기 화면과 스코어보드 등에 금호타이어 브랜드 로고가 노출된다.금호타이어는 스트로크와 최다 라운드 부문 입상자에게 아이언 세트와 드라이버, 거리측정기 등을 제공한다. 홀인원과 롱기스트, 니어리스트 등 부문별 수상자에게도 다양한 골프용품을 증정한다.대회 참가자 전원에게는 금호타이어 제품 구매 시 사용할 수 있는 최대 4만원 상당의 할인 쿠폰도 지급한다.윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 "골프존과 3년 연속으로 타이어프로 타이틀 스크린골프 대회를 개최하게 됐다"며 "고객들이 대회를 즐기며 금호타이어의 신제품도 함께 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편 금호타이어는 오는 8월 1일 대전 골프존 조이마루에서 '타이어프로 GTOUR 믹스드 컵'를 개최할 예정이다.