닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 유통

CU, AI로 소비자 예측…상품 기획·매장 운영 고도화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005783

글자크기

닫기

이창연 기자

승인 : 2026. 07. 15. 15:39

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

인텔리시아와 AI 기반 소비자 예측 기술 협업
신상품 반응·매장 동선 사전 시뮬레이션
상품 기획부터 매장 운영까지 AI 적용 확대
BGF리테일-인텔리시아 AI 합성소비자 MOU_ BGF리테일 이은관 CX본부장(좌), 인텔리시아 백승국 대표(우)
지난 14일 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 열린 BGF리테일-인텔리시아 업무협약 체결식에서 이은관 BGF리테일 CX본부장(사진왼쪽)과 백승국 인텔리시아 백승국 대표가 기념촬영을 하고 있다./BGF리테일
편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 인공지능(AI) 기반 소비자 예측 기술을 상품 기획과 매장 운영에 도입한다. 실제 소비자를 대상으로 한 설문조사 대신 AI가 생성한 '가상 소비자'를 활용해 신상품 반응을 예측하고, 매장 진열과 고객 동선도 가상 공간에서 사전에 검증하는 방식이다.

BGF리테일은 인텔리시아와 'AI 데이터 기반 리테일 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약식은 지난 14일 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 이은관 BGF리테일 CX본부장, 김형준 빅데이터팀장, 백승국 인텔리시아 대표, 임경업 이사 등 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

양사는 AI 합성소비자 기술을 활용해 신상품 기획 단계에서 소비자 반응을 예측하고, AI 기반 매장 디지털트윈 솔루션을 활용해 상품 진열과 고객 동선, MD 구성을 사전에 시뮬레이션할 계획이다.

AI 합성소비자는 실제 소비자 데이터를 기반으로 다양한 연령과 소비 성향을 반영한 가상 소비자 모델을 생성해 신제품과 가격, 프로모션 등에 대한 반응을 분석하는 기술이다. 회사 측은 이를 활용하면 기존 설문조사 중심의 소비자 조사보다 분석 기간을 단축하고 다양한 시나리오를 반복 검증할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

매장 운영에도 AI를 접목한다. 인텔리시아의 디지털트윈 솔루션 '파라스토어'를 활용해 실제 CU 매장을 가상 공간에 구현하고, 상품 진열과 고객 동선, MD 구성 등을 실제 적용 전에 시뮬레이션해 운영 효율을 높인다는 구상이다.

이은관 BGF리테일 고객경험(CX) 본부장은 "AI를 활용해 고객의 과거 소비 패턴 분석을 넘어 미래 수요까지 예측하는 체계를 구축해 나갈 것"이라며 "고객 맞춤형 상품과 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

업계에서는 생성형 AI 기술이 상품 개발을 넘어 매장 운영과 마케팅, 수요 예측까지 활용 범위를 넓히면서 편의점업계의 디지털 전환도 한층 빨라질 것으로 보고 있다.
이창연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

李, 삼전닉스 레버리지 논란에 “주식시장 돌덩이 골라내야”

‘4兆’ 태국 호위함 수주 눈앞…한화오션, 해외 함정시장 판 키운다

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가