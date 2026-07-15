CU, AI로 소비자 예측…상품 기획·매장 운영 고도화

인텔리시아와 AI 기반 소비자 예측 기술 협업

신상품 반응·매장 동선 사전 시뮬레이션

상품 기획부터 매장 운영까지 AI 적용 확대

BGF리테일-인텔리시아 AI 합성소비자 MOU_ BGF리테일 이은관 CX본부장(좌), 인텔리시아 백승국 대표(우) 0 지난 14일 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 열린 BGF리테일-인텔리시아 업무협약 체결식에서 이은관 BGF리테일 CX본부장(사진왼쪽)과 백승국 인텔리시아 백승국 대표가 기념촬영을 하고 있다./BGF리테일

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 인공지능(AI) 기반 소비자 예측 기술을 상품 기획과 매장 운영에 도입한다. 실제 소비자를 대상으로 한 설문조사 대신 AI가 생성한 '가상 소비자'를 활용해 신상품 반응을 예측하고, 매장 진열과 고객 동선도 가상 공간에서 사전에 검증하는 방식이다.BGF리테일은 인텔리시아와 'AI 데이터 기반 리테일 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약식은 지난 14일 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 이은관 BGF리테일 CX본부장, 김형준 빅데이터팀장, 백승국 인텔리시아 대표, 임경업 이사 등 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.양사는 AI 합성소비자 기술을 활용해 신상품 기획 단계에서 소비자 반응을 예측하고, AI 기반 매장 디지털트윈 솔루션을 활용해 상품 진열과 고객 동선, MD 구성을 사전에 시뮬레이션할 계획이다.AI 합성소비자는 실제 소비자 데이터를 기반으로 다양한 연령과 소비 성향을 반영한 가상 소비자 모델을 생성해 신제품과 가격, 프로모션 등에 대한 반응을 분석하는 기술이다. 회사 측은 이를 활용하면 기존 설문조사 중심의 소비자 조사보다 분석 기간을 단축하고 다양한 시나리오를 반복 검증할 수 있을 것으로 기대하고 있다.매장 운영에도 AI를 접목한다. 인텔리시아의 디지털트윈 솔루션 '파라스토어'를 활용해 실제 CU 매장을 가상 공간에 구현하고, 상품 진열과 고객 동선, MD 구성 등을 실제 적용 전에 시뮬레이션해 운영 효율을 높인다는 구상이다.이은관 BGF리테일 고객경험(CX) 본부장은 "AI를 활용해 고객의 과거 소비 패턴 분석을 넘어 미래 수요까지 예측하는 체계를 구축해 나갈 것"이라며 "고객 맞춤형 상품과 서비스를 강화하겠다"고 말했다.업계에서는 생성형 AI 기술이 상품 개발을 넘어 매장 운영과 마케팅, 수요 예측까지 활용 범위를 넓히면서 편의점업계의 디지털 전환도 한층 빨라질 것으로 보고 있다.