李, 오송 참사 3주기…“국가 제1책무는 국민 안전…선제 대비”

질문하는 이재명 대통령<YONHAP NO-5919> 0 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석 기관장들에게 질문하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 오송 지하차도 참사 3주기인 15일 "국가의 제1책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 일"이라며" 재난 대응 체계를 사고를 미리 막는 예방 중심으로 전환해야 한다"고 밝혔다.전성환 청와대 경청통합수석은 이날 충북도청 대회의실에서 열린 '7·15 오송 지하차도 참사 3주기 추모식'에 참석해 이 대통령의 추모사를 대독했다.이 대통령은 추모사에서 "3년 전 오늘, 우리는 너무도 소중한 열네 분의 생명을 떠나보냈다"며 "감히 가늠하기조차 어려운 그날의 아픔을 가슴에 품고 살아가고 계신 유가족과 피해자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.이 대통령은 오송 지하차도 참사가 우리 사회에 뼈아픈 교훈을 남겼다고 했다.이 대통령은 "여러 차례 위험을 알리는 경고가 있었고, 충분히 대비할 시간도 있었다"며 "그 신호를 간과한 결과는 매우 참혹했다"며 "우리는 이 비극을 결코 잊어서는 안 된다"고 했다.이 대통령은 기후위기에 따른 재난 대응 방식도 달라져야 한다고도 했다.이 대통령은 "기후위기로 인한 집중호우와 극한기상은 이제 특별한 재난이 아니라 우리가 늘 대비해야 할 일상이 됐다"며 "그렇기에 이에 대한 대응도 달라져야 한다"고 했다.그러면서 "정부는 과하다 싶을 정도의 선제적인 대비를 해나가겠다"며 "지하차도와 하천 주변, 산사태와 침수 위험지역 등 재난 취약지역을 철저히 점검하겠다"고 했다.또 "위험이 감지되는 즉시 통제와 대피가 이뤄질 수 있도록 대응 체계를 빈틈없이 갖추겠다"며 "현장의 작은 이상 징후 하나도 가볍게 넘기지 않고 관계기관이 책임 있게 대응하는 시스템을 만들겠다"고 덧붙였다.