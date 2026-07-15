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전남지역 공무원노조 “기관유지 핵심 기능 균형 배치해야”…무안청사서 2차 결의대회

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 15. 16:26

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통합시 조직개편 과정서 전남과 광주 균형있게 배치 요구
전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 전남지역 양대 공무원노조가 15일 무안청사 1층에서 권익사수 2차 결의대회를 열고 있다./이명남 기자
전남광주통합특별시 전남지역 양대 공무원노동조합이 기관유지 핵심 기능의 균형 배치와 공정한 인사원칙 확립을 촉구하며 대화를 통한 해결 의지를 재확인했다.

전남지역 양대 공무원노조는 15일 무안청사 1층에서 '전라남도 권익사수 2차 결의대회'를 열고 통합특별시 조직개편 과정에서 기획·예산·인사·조직 등 핵심 기능을 전남과 광주에 균형 있게 배치해야 한다고 주장했다.

결의대회에 앞서 지난 14일 무안청사에서는 행정부시장과 특별시 3개 공무원노조가 종전 근무지 보장과 기관유지 기능의 균형 배치 등 5개 요구안을 놓고 약 100분간 간담회를 가졌다.

이 자리에서 전남지역 양 노조는 통합특별시의 성공을 위해 기획·예산·인사·조직 등 기관유지 핵심 기능이 전남과 광주에 균형 있게 배치돼야 한다는 입장을 전달했다.

노조는 정책 기획과 예산 편성 등 핵심 기능이 광주에 집중될 경우 각종 회의와 간담회, 행사까지 광주로 이동해 전남지역 상권과 지역경제에도 부정적인 영향을 미칠 것이라고 우려했다.

행정부시장은 이에 대해 "기관유지 핵심 기능의 균형 배치 필요성에 대해 시장도 충분히 인식하고 있으며 다양한 의견을 종합적으로 검토하고 있다"며 최종 판단을 위해 시간을 달라고 요청했다.

양 노조는 이번 답변을 초기 논의보다 진전된 입장으로 평가하면서도, 향후 구체적인 조직안과 실행계획을 지켜보겠다는 입장을 밝혔다. 이에 따라 당초 예정했던 양 노조 위원장의 삭발식은 연기하기로 했다. 노조는 "투쟁을 철회한 것이 아니라 행정부가 약속을 이행할 기회를 주고 대화를 통한 해결 가능성을 존중하기 위한 결정"이라고 설명했다.

이날 결의대회에서 박성호 전남도청공무원노동조합 교육국장은 "주청사가 없다는 말은 본질을 호도하는 것"이라며 "부서 숫자를 늘린다고 균형이 생기는 것이 아니라 기획·예산·인사·조직 등 정책 결정 권한이 어디에 있느냐가 지역의 미래를 좌우한다"고 주장했다.

이어 "전남도청의 이름을 되돌리고 기획·예산·인사·조직 등 핵심 권한을 전남에 배치하는 한편 조직개편안과 인사 계획을 조속히 공개해야 한다"고 촉구했다.


전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 전남지역 양대 공무원노조가 15일 무안청사 1층에서 권익사수 2차 결의대회를 열고 있다./이명남 기자
노조는 "기관유지 기능의 균형 배치와 공정한 인사원칙이 실제 조직안에 반영될 때까지 평화적인 결의대회를 이어가겠다"며 "약속이 이행되지 않을 경우 조합원들의 뜻을 모아 더욱 강력한 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.

한편 전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민·관 합동 대책위원회는 이날 민형배 시장에게 공개질의를 통해 지난 9일 타운홀미팅에서 제시된 3개 청사 운영 방향과 답변이 전남지역 시민들에게 큰 좌절감을 안겼다고 비판했다.

이어 서남권 주민들의 요구를 제대로 이해하지 못한 시장의 발언에 깊은 유감을 표하며, 이미 서남권 국회의원과 기초자치단체장들이 기관 유지 기능의 무안청사 배치를 요구하는 공동합의안을 공식 전달한 만큼 이에 대한 명확한 답변을 요구했다.
이명남 기자

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