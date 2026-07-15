최정호 익산시장, 문화체육센터 현장 점검…운영시간 정상화·시설 개선 검토

헬스장·목욕탕 운영시간 확대 검토 지시

답은 현장에 최정호 익산시장, 걸어서 시민속으로 (3) 0 최정호 익산시장이 15일 문화체육센터를 찾아 이용객 불편을 듣고 이용불편을 최소화할 수시설 운영시간의 단계적 복구 방안을 검토하도록 지시하고 있다./익산시

최정호 전북 익산시장이 문화체육센터를 찾아 시설 운영과 관련한 시민들의 불편 사항을 직접 청취하고 개선 방안 마련을 지시했다.익산시는 최 시장이 15일 문화체육센터를 방문해 이용객들과 간담회를 갖고 운영시간 단축과 시설 이용에 따른 불편 사항을 점검했다고 밝혔다.이날 이용객들은 헬스장·목욕탕 운영시간 단축 정상화와 시설 점검·소통 절차 개선을 요청했다.여기에 체육시설 운영 방식을 결정에 시민 의견을 반영할 수 있는 공식적인 소통 절차를 마련해 달라고 건의했다.이에 최 시장은 현장에서 제기된 의견을 관련 부서와 즉시 공유하고 이용객 불편을 최소화할 수 있도록 시설 운영시간의 단계적 복구 방안을 검토하도록 지시했다.아울러 샤워장 바닥 개선과 하수관로 정비 등 위생·안전 개선사업을 신속히 추진하고 시설 이용객 과밀 문제도 시민 의견을 충분히 수렴해 운영에 반영할 계획이다.최정호 익산시장은 "시민이 주인인 도시는 시설 운영시간 하나를 정할 때도 시민의 의견이 우선돼야 한다"며 "앞으로도 이용객들이 시설 운영 과정에 현장 중심의 소통행정을 지속해 나가겠다"고 말했다.이번 현장 방문은 민선 9기 출범 이후 추진 중인 '걸어서 시민 속으로' 현장행정의 두 번째 일정으로, 문화체육센터 운영시간 단축에 따른 시민 불편을 확인하고 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.