부천표 ‘찾아가는 그냥드림’, 올해는 위기가구 안방까지 더 가까이

市, '더(+)가까이, 집으로 그냥드림' 운영

전화 한 통으로 긴급 생필품 지원, 안부확인 원스톱 연계

부천시_더가까이그냥드림 1

경기 부천시가 지난해 6월 민관 협력체계 강화를 위해 전국 최초로 도입한 '찾아가는 그냥드림' 사업을 확대한 '더(+)가까이, 집으로 그냥드림'을 운영한다.16일 부천시에 따르면 '더(+)가까이, 집으로 그냥드림'은 위기 상황에 놓인 시민의 집 앞까지 직접 찾아가는 현장 중심 복지서비스다.이동이 어렵거나 거점 방문을 꺼리는 시민들에게 먼저 다가가 생활 실태를 살피고 필요한 지원을 적기에 받을 수 있도록 신청 편의성과 서비스 지원, 민관 협력 체계를 강화해 복지 사각지대를 더욱 촘촘하게 살피기 위한 것이라는 게 부천시 측 설명이다.특히 생필품을 전달하는 과정에서 집배원이 대상자의 주거환경과 안부를 함께 살핀다. 고립 위험이 있는 시민은 '안부살핌 우편서비스'와 연계해 정기적인 안부 확인과 모니터링을 받는다. 시는 이를 통해 일회성 지원에 그치지 않고 지속적인 돌봄이 이뤄질 수 있도록 할 계획이다.신청 방식도 확대했다. 기존 시 콜센터와 당직실을 통한 전화 신청에 더해 정부의 '복지위기알림 앱'을 통한 신청도 가능하다. 이에 따라 시민들은 시간과 장소에 관계없이 스마트폰으로 도움을 요청할 수 있으며, 시는 위기 상황 발생 시 더욱 신속한 대응이 가능할 것으로 보고 있다.지원 물품도 더욱 다양해진다. 기존 2만 원 상당의 생필품 지원에 NH농협 부천시지부와 중동사랑시장상인회 등 지역사회의 후원이 더해지고, 지역 상인들도 김장나눔 등 후원 활동에 참여해 지원 품목을 더욱 다양화된다. 시는 이를 통해 다양한 후원 자원을 연계해 지원 대상자에게 필요한 물품을 보다 폭넓게 제공할 계획이다.조용익 시장은 "'더(+)가까이, 집으로 그냥드림'을 통해 복지 사각지대에 놓인 시민을 더욱 세심하게 살피고 위기 징후를 조기에 발견할 수 있는 체계를 구축하겠다"며 "도움이 필요한 시민 곁으로 한 걸음 더 가까이 다가가 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지안전망을 만들어 가겠다"고 말했다.