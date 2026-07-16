한화솔루션, 미국 벤처투자펀드 매각…유상증자 자구안 이행

유상증자 재원 보완·재무구조 개선 목적

신용등급 ‘AA-(부정적)’…실적 회복 전망

한화솔루션사옥 0 한화솔루션 사옥./한화솔루션

한화솔루션이 상환전환우선주(RCPS) 발행으로 3000억원을 조달한 데 이어 미국 벤처투자펀드 매각을 통해 약 1255억원을 추가로 확보했다. 유상증자와 병행해 자구안을 신속히 추진한 결과 신용평가사들은 올해 6월 정기 신용평가에서 한화솔루션의 신용등급(등급전망)을 각각 'AA-(부정적)', 'AA-(Negative)'로 유지했다.한화솔루션은 최근 미국 혁신 기업 발굴을 목적으로 투자한 벤처투자펀드를 8430만달러(약 1255억원)에 매각했다고 16일 밝혔다. 펀드 매각대금은 유상증자 규모 축소에 따라 필요한 채무상환 재원을 보완하고, 재무구조 개선을 앞당기는 데 활용할 예정이다.한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 미국 내 에너지 전환, 순환경제, 탄소활용 등 미래 기술 동향을 파악하고 사업 협력 기회를 선제적으로 확보하기 위해 해당 펀드에 투자해왔다. 혁신 기업을 발굴하고 장기 투자하는 펀드 특성을 고려해 그동안 매각 검토 대상에 올리지 않았다.그러나 유상증자에 대한 시장의 다양한 의견을 수용해 주주 부담을 완화하기 위한 자구안을 추가로 검토한 결과, 중장기 수익성에 미치는 영향은 제한적이고 조기 유동화가 가능한 벤처투자펀드를 매각하기로 했다.한화솔루션은 유상증자 정정 과정에서 제시한 3천억원 규모의 투자자산 유동화 역시 신속히 추진할 계획이다. 유상증자와 자구안을 병행해 미래 성장 투자, 재무 건전성 강화 등을 예정대로 추진하고, 중장기 사업 경쟁력 강화와 주주가치 제고에 주력할 방침이다.한화솔루션은 글로벌 태양광·화학 산업의 업황 둔화로 신용등급 하락 압박이 커지는 가운데, 이에 따른 재무 부담 확대와 기업가치 훼손 가능성에 선제적으로 대응하고 주주가치를 보호하기 위해 유상증자를 추진해왔으며 다양한 자구안을 발표했다.한국기업평가와 NICE신용평가는 이번 유상증자를 포함한 재무구조 개선 노력과 함께 신재생에너지 사업 중심의 실적 개선 전망 등을 반영해 올해 6월 정기 신용평가에서 한화솔루션의 신용등급(등급전망)을 각각 'AA-(부정적)', 'AA-(Negative)'로 유지했다.글로벌 불확실성 확대로 석유화학 업종 내 일부 기업들의 신용등급 및 등급전망이 하향 조정된 것과는 다른 결과다. 2026년 상반기 신용등급이 유지되면서 등급변동에 따른 이자비용 증가 등 재무적 불확실성도 줄어들 것으로 기대된다.한국기업평가는 데이터센터 등 전력 수요 증가를 바탕으로, 미국 카터스빌 태양광 공장 완공에 따른 수직계열화 시너지, 주택용 에너지 사업의 우수한 시장 지위, EPC(설계·조달·건설) 장기 계약 확대 노력 등을 근거로 중·단기 신재생에너지 부문의 실적 회복을 전망했다.이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "유상증자가 완료되면 미래성장 투자와 재무구조 개선 계획을 차질 없이 진행할 예정"이라며 "카터스빌 공장 완공으로 미국 태양광 수직계열화 기반을 구축했으며, 신재생에너지 부문의 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.