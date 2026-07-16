한화비전 ‘비전지대’ 창원 이어 인천서 두 번째 결실

인천 장애 영유아시설 안전 인프라 구축

첨단 AI 카메라로 안전 환경 조성

지역 복지시설 등 지원 지속 확대

1_동심원 앞 직원들과 아이들 0 동심원 앞 직원들과 아이들. /한화비전

한화비전이 대표 사회 공헌 프로젝트 '비전지대'를 통해 지역사회의 안전지대 구축에 속도를 내고 있다. 한화비전은 인천 장애 영유아 거주시설 '동심원'에 비전지대 조성을 완료했다고 16일 밝혔다.한화비전의 사명과 안전지대를 결합한 이름의 비전지대는 인공지능(AI) CCTV 등 한화비전의 첨단 영상 보안 솔루션을 활용해 장애 영유아 등 안전 취약계층을 보호하는 사회공헌 사업이다.앞서 5월 한화비전은 경남 창원 장애 영유아 거주시설 초록나무 내 영상 보안 시스템을 구축을 완료했다. 동심원은 초록나무에 이어 조성된 두 번째 비전지대다.동심원은 2001년 문을 연 장애 영유아 돌봄 시설이다. 현재 지적장애, 자폐성장애, 뇌병변 등 보살핌이 필요한 영유아 및 아동 청소년 30여명이 생활하고 있다.한화비전은 동심원에 약 30대의 보안 카메라와 모니터, 저장장치 등을 설치했다. AI 카메라는 현장 통합 모니터링 뿐 아니라 아이들이 쓰러짐이나 특이 행동을 보이면 스스로 이를 감지해 관리자에게 알린다.외부에는 시야가 좋지 않은 날이나 야간에도 작은 물체까지 추적할 수 있도록 첨단기술이 적용된 AI PTZ Plus 카메라를 설치했고, 무상 A/S를 무기한 제공하는 등 사후 관리에도 힘쓸 예정이다.동심원 관계자는 "한화비전의 아낌없는 지원으로 세심한 보살핌이 필요한 아이들이 더욱 안전하고 행복한 환경에서 지낼 수 있게 됐다"며 "비전지대의 선한 영향력이 앞으로도 곳곳에 퍼지길 바란다"고 말했다.한화비전은 앞으로도 전국 곳곳에 비전지대를 넓혀나간다는 방침이다. 한화비전 관계자는 "아이들이 보다 안전한 환경에서 성장해 나갈 수 있도록 지역사회를 중심으로 비전지대 등 다양한 사회공헌 사업을 이어나갈 것"이라고 말했다.