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인천시 권역응급의료센터 3곳으로 확대…인천성모병원 신규 지정

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인천 박은영 기자

승인 : 2026. 07. 16. 09:34

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인천성모병원
가톨릭대학교 인천성모병원 전경. /인천성모병원
인천광역시의 중증 응급환자 치료 역량이 대폭 강화될 전망이다.

인천시는 보건복지부의 '2026~2029년 권역응급의료센터 재지정' 결과에 따라 가톨릭대학교 인천성모병원이 권역응급의료센터로 신규 지정됐다고 16일 밝혔다.

이로써 인천 지역 내 권역응급의료센터는 기존 2곳에서 3곳으로 확대된다.

이번 지정으로 인천시는 기존 가천대 길병원, 인하대병원과 함께 가톨릭대 인천성모병원까지 총 3개의 권역응급의료센터를 운영하게 된다. 지정 기간은 올해 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간이다.

권역응급의료센터는 중증외상, 심뇌혈관질환, 중증응급수술 등 생명을 위협하는 중증응급환자에게 최종 치료를 제공하는 지역 최고 수준의 응급의료기관이다. 이 외에도 재난 발생 시 응급의료 대응, 지역내 협력체계 구축, 응급의료 종사자 교육 등 핵심적인 역할을 수행한다.

그동안 인천시는 국가 관문도시(인천국제공항·인천항)라는 특수성과 백령도 등 도서·접경지역의 광범위한 응급의료 수요에도 불구하고 권역응급의료센터가 남부권에 편중돼 있어 접근성에 한계가 있다는 점을 지속적으로 제기해 왔다.

이번 인천성모병원의 신규 지정으로 권역응급의료센터가 북부권까지 확대됨에 따라 중증응급환자의 이송시간이 단축되고 지역내 최종 치료 역량이 크게 향상될 것으로 기대된다.

시는 앞으로 권역응급의료센터를 중심으로 지역응급의료센터, 소방본부, 119구급대 등과의 협력체계를 강화하고, 지역 특성에 맞춘 이송·대응체계를 고도화할 방침이다.

김순심 시 보건의료정책과장은 "앞으로도 권역응급의료센터와 긴밀히 협력해 응급상황 발생 시 시민 누구나 골든타임 안에 최종 치료를 받을 수 있는 '지역완결형 응급의료체계'를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
박은영 기자

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