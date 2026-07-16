현대로템, 미래 철도車 자율주행 핵심 기술 개발

철도차량 특화 ADAS 개발

주행데이터 기반 고도화 진행

clip20260716093515 0 현대로템이 개발한 철도차량용 ADAS 활용 개념도./현대로템

현대로템은 최근 철도차량에 특화된 자동운전보조시스템(ADAS) 개발을 완료했다고 16일 밝혔다.철도차량용 ADAS는 철도의 선로 조건과 운행 환경을 고려해 선로 상 장애물을 감지하고 운전자에게 위험 상황을 알려 충돌을 방지하는 기술이다.현대로템은 지난 2023년 산업통상부가 주관하는 국책과제인 수소전기트램 실증사업을 수행하면서 철도차량용 ADAS 개발에 본격적으로 착수했다. 이후 실증사업으로 기반을 다진 ADAS 기술에 인공지능(AI)을 접목한 충돌 방지 알고리즘을 개발하는 등 지속적으로 기술 고도화를 진행해왔다.기술 고도화에는 실제 선로 주행 데이터가 큰 역할을 수행했다. 현지에서 영업운행 중인 폴란드 바르샤바 트램(노면전차)에 센서를 장착해 주행 데이터를 수집했다.이번 ADAS 개발은 일반 대중교통과 함께 지상에서 운행되는 트램이 향후 완전자율주행이 가능한 단계로 나아가기 위한 필수 단계다.현대로템은 앞으로도 자체 자율주행 기술 개발을 통해 수출 시장 선점에 집중할 예정이라고 밝혔다. 특히 대만에 ADAS를 탑재한 철도차량을 수출하는 것을 목표로 삼고 기술 성숙도와 안정성을 확보하는 데 주력할 계획이다.현대로템 관계자는 "정부의 전폭적인 지원 아래 민관이 합심한 덕분에 미래 철도시장에서 핵심 경쟁력으로 떠오르는 자율주행 기술을 선제적으로 개발할 수 있었다"며 "앞으로도 꾸준한 연구개발 투자를 통해 국산 피지컬AI 기술로 글로벌 시장을 선도하고 철도 안전 혁신을 이끌겠다"고 말했다.