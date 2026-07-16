닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

“통영에 또 가고 싶어요”…경남 관광지 재방문 의향 ‘전국 1위’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006037

글자크기

닫기

창원 허균 기자

승인 : 2026. 07. 16. 11:06

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

만족도도 전국 2위로 껑충…당일여행 만족도는 정상 차지
1.+통영+강구안+나이트+프린지
경남의 관광지 중 하나인 통영 강구항 전경./ 경남도
경남 관광지가 재방문 의향을 묻는 설문조사에서 가장 높은 답변을 받은 것으로 나타났다.

16일 문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 발표한 '2025 국민여행조사'에 따르면 경남이 관광여행 재방문 의향 전국 1위, 종합 만족도 전국 2위를 기록하며 대한민국 대표 관광지로서의 경쟁력을 입증했다.

이번 조사에서 경남은 재방문 의향 79.3점을 얻어 2024년 전국 4위에서 지난해 1위로 뛰어올랐다.

관광여행 종합 만족도 역시 82.3점으로 지난해 5위에서 3단계 상승한 전국 2위를 차지했다. 특히 최근 단기 여행 추세에 맞춘 당일여행 만족도 부문에서는 전국 1위에 올랐다.

양적 지표인 국내여행 횟수에서도 3년 연속 전국 3위 자리를 지켰다. 지난해 경남을 찾은 국내여행 횟수는 2967만 9000회로 경기, 강원에 이어 상위권을 유지했다. 이로써 경남은 많이 찾고(3위), 만족하며(2위), 다시 찾는(1위) 관광 선순환 구조를 확고히 다진 것으로 분석된다.

도는 남해안 해양관광과 지리산권 생태관광 등 차별화된 콘텐츠가 효과를 낸 것으로 보고, 앞으로 시·군별 대표 자원을 연계한 체류형 관광상품을 확대할 방침이다.

미식·야간 콘텐츠 강화와 관광교통 편의 개선도 함께 추진한다.

김상원 도 관광개발국장은 "이번 결과는 도와 시·군, 경남관광재단이 함께 추진해 온 관광정책의 성과가 확인된 것"이라며 "앞으로도 체류형 콘텐츠 확충과 관광수용태세 개선을 지속해 대한민국을 대표하는 관광목적지로 도약하겠다"고 말했다.

3.+거제+농소해수욕장
거제 농소 해수욕장./ 경남도
허균 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

미군, 이란 닷새째 2차례 공습…WSJ “트럼프, 섬 점령·핵 연계시설 폭격 검토”

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터