닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

KCC, 2026 지속가능성보고서 발간…“ESG 경영 지속 강화”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006061

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

KCC가 최근 발간한 2026 지속가능성보고서 표지 이미지
KCC 2026 지속가능성보고서. /KCC
KCC가 '2026 지속가능성보고서'를 발간했다.

16일 KCC에 따르면 이번 보고서에는 기후변화와 환경, 인권·윤리·준법, 공급망 등 기업의 지속가능성에 영향을 미치는 주요 이슈와 이에 대한 대응 방향을 구체적으로 담았다.

KCC는 'ESG 경영 강화를 통한 지속가능한 발전 실현'을 지향점으로 설정하고 환경과 함께하는 KCC, 사회적 가치를 창출하는 KCC, 투명하고 신뢰받는 KCC를 ESG 전략 방향으로 결정했다.

환경부문에서는 환경경영체계 고도화, 기후변화 대응체계 확립, 사업 활동에 따른 환경영향 최소화, 지속가능한 기술혁신 등을 중점 추진했다.

사회부문에서는 인권경영체계 확립, 안전경영체계 고도화, 전략적 사회공헌, ESG 공급망 관리 강화에 비중을 두고 있다.

지배구조부문에서는 이사회 역량지표(BSM)를 새롭게 공개했다. 이를 통해 이사회가 보유한 전문성을 이해관계자에게 투명하게 공개하고, 향후 이사 선임 과정에서도 필요한 전문성과 다양성을 보다 체계적으로 반영할 계획이다.

KCC는 공정거래 자율준수 프로그램(CP)의 체계적 운영을 통해 업계 최초로 CP 등급평가에서 'AA'를 획득했으며 공정거래와 부정경쟁 관련 위험을 사전에 파악하고 관리하는 활동도 확대하고 있다.

KCC 관계자는 "앞으로도 기술 경쟁력과 책임경영을 바탕으로 ESG 경영을 지속적으로 강화하고 이해관계자와 함께 지속가능한 가치를 만들어 가겠다"고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

예상대로 기분좋게 출발한 ‘호프’, 관객 반응은?

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터