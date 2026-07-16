닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

전북자치도, 공공건축지원센터 본격 운영…연간 90여 건 사전검토 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006062

글자크기

닫기

전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:31

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

검토 기간 단축 및 현장 중심 검토로 행정 효율성 극대화
전북특별자치도 청사
전북특별자치도 청사
전북특별자치도가 공공건축사업의 기획 단계부터 사업계획을 전문적으로 검토하는 '전북 공공건축지원센터'를 본격 운영한다고 16일 밝혔다.

공공건축지원센터는 '건축서비스산업 진흥법'에 따라 설계비 추정가격 1억원 이상 공공건축사업을 대상으로 사업비와 사업기간, 발주 방식 등 사업계획 전반의 적정성을 사전에 검토하는 전문 지원기구다.

도는 최근 공공건축 사전검토 대상이 확대되면서 도내에서 연간 약 90건 이상의 사전검토 수요가 발생하고 있어, 지역 여건을 반영한 신속한 검토 체계 구축의 필요성이 제기돼 왔다.

도는 지난 1월 국토교통부로부터 공공건축지원센터 설립 승인을 받은 이후 운영계획 수립과 자문위원단 구성, 실무교육 등을 마치고 본격적인 운영에 들어갔다.

센터 운영 이후 첫 사전검토 대상은 도 문화산업과가 추진하는 'K-문화콘텐츠 지원센터 건립사업'이다. 사업은 전주시 덕진구 만성동 일원에 총사업비 298억 9500만원을 투입해 연면적 5000㎡ 규모로 조성될 예정이며, 센터는 공사비 적정성과 설계 기간, 민원 발생 가능성 등에 대한 보완 의견을 제시했다.

앞으로는 도 발주사업뿐 아니라 14개 시·군과 전북개발공사 등 공공기관이 추진하는 공공건축사업까지 지원 범위를 단계적으로 확대하고, 공공건축의 기획 단계부터 품질 향상과 행정 역량 강화를 지원해 나갈 계획이다.

최정일 전북자치도 건설교통국장은 "공공건축지원센터 운영을 통해 사업 초기부터 전문적인 사검토를 지원함으로써 공공건축의 품질과 공공성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

예상대로 기분좋게 출발한 ‘호프’, 관객 반응은?

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터