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코지마, ‘써머 쿨 페스타’ 실시…최대 54% 할인 혜택

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:21

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[사진] 코지마_롯데아울렛 남악점 팝업스토어
롯데아울렛 남악점에 마련된 코지마 팝업스토어. /코지마
코지마가 여름철을 맞아 '써머 쿨 페스타'를 진행한다.

16일 코지마에 따르면 내달 17일까지 소비자들의 건강한 여름나기를 응원하는 오프라인 프로모션을 전개한다. 전국 코지마 갤러리에서 안마의자 구매 시 냉·온열 눈마사지기 '아이오맥스'를 증정한다.

직영 매장인 코지마 갤러리 스타필드 빌리지 운정점에서는 추가 혜택을 준비했다. 안마의자 구매 후 영수증 리뷰를 작성한 고객을 대상으로 아이오맥스 외 소형 마사지기 1종을 함께 선물한다. 안마의자 체험 예약 후 매장을 방문해 상담을 받을 경우 소형 마사지기를 보관할 수 있는 전용 파우치를 제공한다.

이어 내달 26일까지 롯데아울렛 남악점에 팝업스토어를 열고 최대 54% 할인 혜택을 제공한다. 행사 품목은 안마의자 뉴에라, 더블모션 오크, 리클라이너 마사지 소파 '문체어' 등 인기 안마기기 5종 리퍼브 상품과 새상품 12종으로 구성됐다. 뉴에라 혹은 더블모션 오크의 S급 리퍼브 제품을 구매한 선착순 3명에게 새상품 업그레이드 특전을 제공한다.

이와 함께 이달 26일까지 네이버플러스 스토어 '디지털 가전 페스타'에 참여해 '소프라', '아르코', '테일러' 등 안마의자 8종, '아이오맥스', '슬릭' 등 소형 마사지기 10종, 혈압계 2종을 최대 51% 할인 판매한다. 최대 5만원 상당의 알림받기 쿠폰, 1만원 이상 결제 시 5% 중복 할인 쿠폰 등도 제공한다.

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "앞으로도 더 많은 분들이 경험할 수 있도록 계절별 수요에 맞춘 구매 혜택을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
이철현 기자

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