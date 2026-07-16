롯데건설, ‘수명 50년’ 건물일체형 태양광 발전시스템 개발…서초 청년주택 첫 적용

이미지 0 서울 서초구 '서초동 역세권 청년주택' 건설현장에 설치된 롯데건설의 장수명 '건물일체형 태양광 발전시스템'./롯데건설

롯데건설이 기존 대비 수명을 2배 이상 늘린 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)을 개발해 실제 건설현장에 처음 적용했다. 제로에너지 건축물 의무화 확대에 맞춰 유지관리 비용 절감과 시공 효율을 높인 친환경 기술 확보에 속도를 내는 모습이다.롯데건설은 한국에너지기술평가원이 추진하는 국책과제인 '건물 수명주기를 고려한 장수명 BIPV 모듈 개발'의 일환으로 엡스코어와 공동 개발한 장수명 BIPV 모듈을 서울 '서초동 역세권 청년주택' 건설현장에 적용했다고 16일 밝혔다.BIPV는 건물 외벽에 설치돼 전력을 생산하는 동시에 건축 외장재 역할을 수행하는 시스템이다. 별도 설치 공간이 필요하지 않아 도심 건축물에 활용도가 높다.특히 롯데건설은 이번 기술 개발을 통해 기존 약 20년 수준이던 BIPV 모듈의 사용기한을 50년으로 연장했다. 모듈 교체 주기가 길어지면서 유지관리 비용을 줄일 수 있고, 장기적인 운영 안정성과 경제성도 확보할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.시공 방식도 개선했다. 롯데건설은 롯데에코월과 함께 별도의 지지 프레임 없이 고정 브래킷만으로 설치하는 BIPV 전용 시공 공법을 개발해 특허 등록을 마쳤다.새 공법은 현장 가공 공정을 줄여 기존 공법보다 공사 기간을 30% 이상 단축할 수 있다. 또 패널 이상 발생 시 전체 구조물을 해체하지 않고 해당 모듈만 교체할 수 있어 고층 작업 안전성과 유지보수 편의성도 높였다는 설명이다.롯데건설 관계자는 "제로에너지 건축물 의무화 흐름에 맞춰 입주민들이 효과를 체감할 수 있는 친환경 기술 개발과 현장 적용을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.