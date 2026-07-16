대우건설, 울산 북항 LNG 터미널 3단계 준공…“국내 LNG 인프라 경쟁력 입증”

이미지 0 울산 북항 액화가스 및 석유제품 터미널 전경./대우건설

대우건설이 울산 북항 액화천연가스(LNG) 터미널 3단계 사업을 마무리하며 국내 LNG 인프라 분야 시공 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 국내 25기의 LNG 저장탱크 시공 실적을 바탕으로 해외 LNG 시장 공략에도 속도를 낸다는 계획이다.대우건설은 '울산 북항 액화가스 및 석유제품 터미널 3단계 건설공사'를 성공적으로 준공하고, 초기 운영 안정화와 발주처 인수인계 등 후속 절차까지 모두 마쳐 사업을 최종 완료했다고 16일 밝혔다.이번 사업은 한국석유공사와 SK가스가 공동 설립한 코리아에너지터미널이 발주한 프로젝트로, 울산 북항에 21만5000㎘ 규모 LNG 저장탱크 1기와 시간당 180톤 규모의 기화송출설비, 부대시설 등을 조성하는 사업이다.앞서 대우건설은 SK에코엔지니어링과 공동으로 사업을 수행했으며, 주간사로서 설계·조달·시공(EPC) 전 과정을 총괄했다. 계약금액은 2235억원(VAT 제외)이며, 공사는 2022년 7월 착공해 올해 4월 완료됐다. 이후 최종 준공증명서(Acceptance Certificate)를 획득하고 후속 절차를 거쳐 지난 6월 사업을 최종 마무리했다.이번 터미널은 선박으로 하역한 LNG를 저장한 뒤 기체 상태로 기화해 발전소와 산업체 등에 공급하는 시설이다. 안정적인 천연가스 공급 기반을 확대하고 국내 에너지 인프라 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.특히 대우건설은 이번 준공으로 국내 LNG 저장탱크 시공 실적을 총 25기로 늘렸다. 저장탱크와 기화송출설비, LNG 터미널뿐 아니라 액화플랜트와 중앙가스처리시설(CPF)까지 LNG 밸류체인 전반에 걸친 EPC 수행 역량을 확보하고 있다는 설명이다. 특히 울산 북항 LNG 터미널 1·2·3단계와 석유제품 터미널(OIL) 1단계 사업을 연속 수행하며 국내 대표 LNG 터미널 시공사로 입지를 다졌다.해외 시장에서도 LNG 사업 확대에 나서고 있다. 대우건설은 국내 건설사 가운데 처음으로 LNG 액화플랜트 EPC 원청 경쟁력을 확보했으며, 나이지리아 LNG Train 1·2·3·5·6·7호기와 모잠비크 LNG 프로젝트 등을 수행하며 글로벌 시장에서 사업 경험을 축적해왔다.대우건설 관계자는 "울산 북항 LNG 터미널 3단계 준공은 LNG EPC 기술력과 사업 수행 역량을 입증한 성과"라며 "국내외 LNG 인프라 건설 경험을 바탕으로 해외 LNG 터미널과 에너지 인프라 시장에서 수주 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.