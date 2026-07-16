LH, 1조860억원 규모 용인반도체 국가산단 조성공사 1공구 발주

연말 착공 추진

경기 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조감도 0 경기 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조감도./한국토지주택공사(LH)

한국토지주택공사(LH)가 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조성사업의 속도를 높이기 위해 1조원 이상 규모의 조성공사를 우선 발주한다.LH는 용인 반도체 국가산업단지 조성공사 1공구 발주를 시행한다고 16일 밝혔다.용인 반도체 국가산단은 경기도 용인시 처인구 일원 약 778만㎡ 부지에 조성되는 국가산업단지다. 반도체 공장 6기를 비롯해 소재·부품·장비(소부장) 기업, 발전시설 3기, 산업용 가스 공급시설 등 첨단시스템반도체 생산에 필요한 시설이 집적될 예정이다.LH는 국가 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 사업 추진에 속도를 내고 있다. 2028년 반도체 팹(Fab) 1호기 착공을 목표로 사업을 조기 완료한다는 계획이다.이성훈 LH 사장은 지난 9일 취임 직후 용인 반도체 국가산단 사업 현장을 찾아 사업 일정의 획기적인 단축을 주문했다. 당시 이 사장은 "매주 용인국가산단 추진 실적과 진행 상황을 직접 챙길 것"이라고 강조했다.이번에 발주하는 1공구는 면적 약 345만㎡ 규모로 반도체 팹 1호기 부지를 포함한다. 공사비는 약 1조860억원이다.발주 방식은 시공책임형 건설사업관리(CM)에 패스트트랙 방식을 접목해 추진한다. 설계 단계부터 사업관리자의 시공 노하우를 반영하고 설계와 관련 행정절차를 병행해 사업 기간을 단축할 계획이다.LH는 이날 입찰 공고를 시작으로 9월 입찰서 접수, 11월 사업관리자 선정 절차를 거쳐 연말 조성공사에 들어갈 예정이다.