충남교육청, 2년 연속 ‘대한민국 정보교육상’ 수상자 배출…장항중 김은지 교사 선정

장항중 김은지 교사 0 충남 장항중 김은지 교사/충남교육청

충남도교육청이 2년 연속 '대한민국 정보교육상' 수상자를 배출하며 인공지능(AI) 교육 분야의 경쟁력을 입증했다.충남도교육청은 교육부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관하는 '2026 대한민국 정보교육상' 수상자로 장항중학교 김은지 교사가 선정됐다고 16일 밝혔다.이 상은 인공지능 교육 발전에 기여한 교원을 선정해 2021년부터 수여하는 상으로, 초중등 정보(실과) 교사 중에서 지역 안배, 학교 급별 안배 없이 매년 10명을 선정해 시상하고 있다.특히 충남교육청은 지난해 온양고 정승열 교사에 이어 올해 장항중 김은지 교사가 선정되면서 2년 연속 대한민국 정보교육상 수상자를 배출했다.앞서 충남에서는 2021년 논산대건고 김용상 교사, 2023년 천안봉명초 우성제 교사가 수상한 바 있다.김은지 교사는 학생 중심의 교수·학습 방법을 적용해 학습 격차 해소와 자기주도적 학습 역량 신장에 기여했고, 정규 수업과 다양한 활동을 통해 학생들의 진로 탐색을 지원하며 정보 분야에 대한 흥미와 자신감을 고취한 공로를 인정받아 이번 대한민국 정보교육상 수상자로 이름을 올렸다.김은지 교사는 "앞으로도 학생들과 인공지능 교육으로 소통하며 다양한 정보 수업 사례를 나누고, 충남 학생들의 인공지능 교육 역량 향상을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.이병도 교육감은 "대한민국 정보교육상 수상을 축하하고, 매우 자랑스럽다. 2년 연속 수상은 충남 인공지능 교육의 성과를 보여주는 결과다"다고 말했다.이어 "디지털 기반 교육혁신을 선도하는 충남교육청이 앞으로도 인공지능 교육 강화를 통해 다양한 미래교육 기회를 확대하겠다"고 말했다.