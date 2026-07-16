권성동 의원직 상실에…정점식 “가슴 참 많이 아프다”

대법, 5선 권성동에 정치자금법 위반 징역 2년 확정

"대법, 야당은 속전속결, 권력자는 지연…신뢰 잃을 것"

권성동 "사법부 판단 겸허히…정치보복은 저 하나로 끝내달라"

clip20260716114333 0 권성동 국민의힘 의원이 지난해 9월 11일 국회에서 열린 본회의에서 자신의 체포동의안 표결을 앞두고 신상발언을 하고 있다. /송의주 기자

정점식 국민의힘 원내대표가 16일 의원직 상실이 확정된 권성동 국민의힘 의원에 대해 "가슴이 참 많이 아프다"고 밝혔다.정 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "대법원의 판결은 겸허히 받아들인다"면서도 "야당 정치인에 대한 재판은 속전속결로 처리하고, 권력자 재판은 하염없이 늘어지면 사법부는 국민의 신뢰를 받지 못 한다"고 강조했다.특히 "이 사건은 민중기 특검(김건희 특별검사팀)에서 수사를 시작했다"며 "민중기 특검은 '통일교 뇌물 수수 의혹' 전재수 부산시장을 덮어줘 공소시효를 도과시켰고, 야당 정치인 관련 증언에 대해서만 수사에 착수했다"고 지적했다.정 원내대표는 대법원을 향해 "최고 권력자(이재명)에 대한 5개 재판이 조속히 재개될 수 있도록 노력해달라"며 "민중기 특검과 3대 특검, 종합 특검에 이르기까지 야당유죄·여당무죄·야당 탄압·편파수사는 반드시 역사의 심판을 받을 것"이라고 비판했다.정 원내대표는 전날(15일) 권 의원 면회에 다녀온 것과 관련해서 "재판 결과에 대해 크게 낙관적이지 않다는 염려들을 나눴다"며 "1·2심 모두 유죄를 받아 쉽게 파기환송을 크게 기대하긴 어렵지 않냐는 염려의 대화를 나눴다"고 설명했다.권 의원도 이날 자신의 페이스북을 통해 "사실 판단과 법리 적용에 대해 깊은 아쉬움을 감출 수 없다"면서도 "사법부의 최종 판단을 겸허히 받아들이겠다"고 밝혔다. 또 "저는 스스로 결백하고 당당했기 때문에 불체포특권을 포기하겠다고 밝혔다 "며 "다만 한 가지는 간곡히 호소했다. 부디 정치 보복은 저 하나로 끝내달라는 요청"이라고 말했다.이어 "한 사람을 쓰러뜨리기 위해 국가기관을 동원되고,한 정당을 무너뜨리기 위해 법과 제도를 흔드는 일은 이제 멈춰야 한다"며 "정치보복이 저 하나로 마무리되길 다시 한 번 말씀드린다"고 거듭 강조했다.그는 "짧지 않은 시간 동안 정치인의 길을 걸어왔다"며 "돌이켜보면 부족한 점도 적지 않았을 것. 그러나 국가와 국민을 위한 길이 무엇인지에 대한 고민을 내려놓은 적은 없었다"고 말했다.권 의원은 "저는 이제 공직에서 물러난다"며 "저와 함께해주신 모든 분께 머리 숙여 깊이 감사드리며, 강릉시민 여러분께 받은 사랑과 은혜를 평생 가슴에 간직하겠다"고 말했다.권 의원은 지난해 9월 11일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안이 가결되기 직전 신상 발언에서 당 의원들에게 체포동의안에 찬성해 달라고 호소한 바 있다. 그는 "저는 아무리 억울해도 민주당에 무죄를 호소하지는 않겠다. 그러나 단 하나 부탁한다면, 정치보복은 저 하나로 끝내주시라"며 "우리는 민주당과 달라야 하고, 선거 때는 불체포특권을 포기하겠다고 공약을 해놓고 선거가 끝나자마자 불체포특권 뒤로 숨어버린 이재명의 민주당과는 달라야 한다"고 강조한 바 있다.권 의원은 2008년 제18대 총선에서 강원 강릉에 처음 당선된 뒤 19·20·21·22대까지 내리 당선된 국민의힘의 대표적 5선 중진이다. 21대 총선을 앞두고 공천에서 탈락했지만 무소속으로 출마해 생환했고, 이후 복당해 원내대표와 사무총장을 두 차례씩 맡는 등 당의 핵심 인사로 활동했다.앞서 대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 이날 오전 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 권 의원에게 징역 2년에 추징금 1억원을 선고한 원심 판결을 확정했다.