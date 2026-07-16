[먹어보아투] 빙수도 ‘먹는 재미’ 경쟁…배스킨라빈스의 답은 ‘와그작’

폭염 속 빙수 시장 '체험형 디저트' 경쟁

눈꽃얼음 위 크런치 토핑으로 차별화

1인 컵빙수까지…혼빙족 공략도 강화

KakaoTalk_20260716_122457388 0 배스킨라빈스가 선보인 '와그작 망고바나나 컵빙수', '와그작 스트로베리 빙수' '와그작 팥빙수'./이창연 기자

clip20260716123725 0 배스킨라빈스가 선보인 '와그작 빙수'./배스킨라빈스

연일 이어지는 폭염에 빙수 시장 경쟁도 달아오르고 있다. 올해는 단순히 시원한 디저트를 넘어 '식감'을 차별화한 제품들이 잇따라 출시되고 있다. 부드러운 눈꽃얼음에 크런치나 시리얼 등을 더해 씹는 재미를 살리는 방식이다. 맛뿐 아니라 한입에서 느껴지는 다양한 식감이 여름 디저트의 새로운 경쟁 요소로 떠오르는 모습이다.배스킨라빈스도 이러한 흐름에 맞춰 여름 시즌 한정 메뉴인 '와그작 빙수'를 선보였다. 우유 눈꽃얼음 위에 다양한 크런치 토핑을 더해 부드러움과 바삭함의 대비를 강조한 제품이다. 지난 14일 서울 종로구 배스킨라빈스 광화문점에서 제품을 직접 맛봤다.최근 디저트 시장에서는 식감을 차별화한 메뉴 개발이 활발하다. 부드러운 베이스에 시리얼이나 크런치, 견과류 등을 더해 한 제품 안에서 다양한 식감을 구현하는 방식이다. 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 음식의 비주얼과 먹는 과정이 함께 소비되면서 식감 역시 제품 경쟁력을 좌우하는 요소로 자리 잡고 있다.와그작 빙수는 이러한 흐름을 반영했다. 스트로베리, 팥, 망고바나나 등 3종으로 구성됐으며 우유 눈꽃얼음을 기본으로 각각 다른 토핑을 조합해 메뉴별 개성을 살렸다.스트로베리 빙수는 우유 눈꽃얼음 위에 딸기 소스와 딸기 아이스크림을 올려 상큼한 풍미를 살렸다. 먼저 아이스크림과 크런치 토핑을 함께 먹으면 바삭한 식감이 살아났고, 이후 우유 베이스와 섞어 먹자 부드러운 얼음 사이로 크런치가 계속 씹히며 식감의 대비가 이어졌다.팥빙수는 전통적인 단팥빙수에 시리얼을 더한 구성이 눈에 띄었다. 통단팥의 달콤함과 인절미떡의 쫄깃한 식감, 시리얼의 바삭함이 한데 어우러지며 다양한 식감을 느낄 수 있었다.망고바나나 빙수는 과육의 식감을 살리는 데 초점을 맞췄다. 바나나 폼과 망고 소스, 큼직한 망고 큐브가 조화를 이뤘고, 바나나칩과 망고 크런치가 더해져 씹는 재미를 높였다.세 가지 제품 모두 우유 눈꽃얼음의 부드러움과 토핑의 바삭한 식감이 대비를 이루는 점이 공통적이었다. 얼음이 녹은 뒤에도 크런치와 시리얼이 식감을 유지해 마지막까지 씹는 재미를 느낄 수 있었다.제품 구성은 소비 형태에 맞춰 이원화했다. 일반 빙수는 우유 눈꽃얼음 위에 토핑을 풍성하게 올려 여러 명이 함께 즐기기 적합하고, 컵빙수는 우유 블라스트와 아이스크림, 토핑을 층층이 담아 혼자 간편하게 먹을 수 있도록 했다. 취식 편의성과 휴대성을 높여 1인 가구 증가와 테이크아웃 수요를 고려한 구성으로 읽힌다.배스킨라빈스 관계자는 "와그작 빙수는 우유 얼음과 크런치 토핑의 조화를 통해 다양한 식감을 구현하는 데 중점을 두고 개발했다"며 "제품별로 차이는 있지만 기획부터 출시까지는 통상 2~4개월 정도가 소요된다"고 말했다. 이어 "일부 매장에서만 판매하는 메뉴인 만큼 방문 전 운영 여부를 확인하는 것이 좋다"고 덧붙였다.식품업계 한 관계자는 "빙수 시장은 이제 단순히 더위를 식히는 계절 메뉴를 넘어 브랜드의 제품 기획 역량을 보여주는 카테고리로 자리 잡고 있다"며 "같은 재료를 사용하더라도 식감과 구성 방식에서 차별화를 만들어내는 것이 소비자 선택에 영향을 미치는 요소가 될 것"이라고 설명했다.