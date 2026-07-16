용인도시공사 “재정 신속집행으로 지역경제 활성화 이끈다”

올 상반기 709억원 집행…목표대비 123% 초과 달성

신경철 사장, 속도감 있는 현장 중심 사업 추진 강조

용 0 신경철 용인도시공사 사장. /용인도시공사

용인도시공사가 신경철 사장의 지시에 따라 올해 상반기 지방공기업 신속집행에서 당초 목표를 크게 웃도는 실적을 기록하며 지역경제 활성화를 위한 마중물 역할을 톡톡히 하고 있다.공사는 2026년 상반기 신속집행 실적을 집계한 결과, 당초 목표액인 576억원을 123% 초과 달성한 총 709억원을 집행했다고 16일 밝혔다.재정 신속집행은 예산을 적기에 투입해 재정 운용의 효율성을 극대화하고, 지역 내 투자와 소비를 촉진해 민생 안정을 도모하는 정부의 핵심 정책이다.이번 성과는 공사가 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 개발 및 시설관리 등 주요 사업의 예산 집행 속도와 실행력을 극대화하는 데 집중해 온 노력의 결실이다.공사는 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 지연 요인을 선제적으로 차단하기 위해 전사적인 집행 실적 모니터링 체계를 운영하며 집행관리의 일관성과 추진 속도를 동시에 확보하는 성과를 거뒀다.공사는 상반기의 탄탄한 흐름을 이어받아 하반기에도 지속적인 재정 적극 집행을 추진, 지역 경제 활성화를 이끄는 데 역량을 집중할 계획이다.신 사장은 "공공부문의 적극적인 재정 투입은 지역경기를 깨우는 든든한 성장엔진"이라며 "앞으로도 현장 중심의 속도감 있는 사업 추진을 통해 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.