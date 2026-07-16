한화오션, 신안우이 프로젝트 착공…해상풍력 밸류체인 구축

16일 전남 신안서 발전단지 착공식 개최

사진 (4) 0 이영조 한국중부발전 사장(왼쪽 네번째부터), 이재각 진도군수, 민형배 전남광주통합특별시장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 정인섭 한화오션 사장, 김태성 신안군수가 16일 신안우이 해상풍력 발전사업 착공식에서 기념촬영하고 있다. /한화오션

한화오션이 국내 대표 해상풍력 프로젝트 '신안우이 해상풍력 발전사업' 착공으로 국내 해상풍력 산업 밸류체인 구축에 본격 나선다.한화오션은 16일 전라남도 신안군에서 '신안우이 해상풍력 발전사업' 착공식을 시작으로 본격적인 건설에 착수했다고 밝혔다.신안우이 해상풍력 발전사업은 정부의 재생에너지 확대 정책과 해상풍력 산업 육성 전략에 맞춰 추진되는 국가 대표 에너지전환 프로젝트다. 국민성장펀드 1호 투자사업과 미래에너지펀드 1호 투자사업으로 선정됐다. 터빈을 제외한 주요 기자재를 국내 공급망 중심으로 조달하고 순수 국내 자본 기반의 프로젝트 파이낸싱(PF)을 성공적으로 완료했다.신안우이 해상풍력 발전사업은 전라남도 신안군 도초면 우이도리 인근 해역에 조성되는 총 390MW 규모의 해상풍력 발전단지다. 사업은 공사계획인가를 완료했으며, 2029년 준공을 목표로 공사를 추진한다.이번 사업은 기후에너지환경부의 지원 아래 한국중부발전, 현대건설 등이 참여한다. 한국중부발전은 준공 이후 25년간 발전단지 운영을 맡아 전력 공급을 담당한다. 현대건설은 EPC 참여사(비주간사)로서 설계·조달·시공을 한화오션과 함께 수행한다.한화오션은 사업 발굴과 인허가, 투자 유치 등 사업 개발 전반을 총괄하는 디벨로퍼이자 설계·조달·시공(EPC) 주간사로 참여해 프로젝트 전 과정을 주도하고 있다. 또 약 8000억원을 투자해 차세대 해상풍력 설치선(WTIV)을 건조 중이다. 해당 선박은 향후 신안우이 해상풍력 발전사업에도 투입할 예정이다.한화오션 관계자는 "신안우이 해상풍력 발전사업은 국내 기술과 공급망을 기반으로 대한민국 해상풍력 산업의 경쟁력을 높이는 중요한 사업"이라며, "국내 해상풍력 산업 생태계 조성과 에너지 전환에 기여하고, 글로벌 해상풍력 시장에서도 새로운 성장 기회를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.