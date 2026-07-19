나주시, 민생회복지원금 추석 전 시민 1인당 20만 원 지급

나주사랑상품권으로 지급…지역상권 활성화 기대

나주시 0 나주시청

전남광주 나주시가 민생경제 회복과 지역 상권 활성화를 위해 시민 1인당 20만원의 민생회복지원금을 추석 전에 지급한다고 19일 밝혔다.지원 대상은 2026년 7월 1일 기준 나주시에 주민등록이 된 시민이다. 결혼이민자와 영주권자를 포함한 모든 시민에게 1인당 20만원의 나주사랑상품권을 지급할 예정이다.시는 현재 세부 지급계획을 마련하고 있으며, 오는 9월 제2회 추가경정예산안이 시의회에서 의결되면 즉시 지급 절차를 시작할 방침이다.예산이 확정되면 9월 14일부터 온라인과 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청과 지급을 시작해 추석 전 지급을 목표로 추진하고, 10월 중 지급을 마무리할 계획이다.지원금은 시민 편의를 위해 모바일 앱 '착(CHAK)' 충전 방식과 선불카드 방식으로 지급한다. 사용 기한은 2026년 11월 30일까지이며, 총사업비는 약 238억 원이다.윤병태 시장은 "민생회복지원금은 시민들의 생활 부담을 덜고 침체한 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 정책"이라며 "시민과의 약속인 만큼 추경 예산이 확정되는 대로 지급이 신속하게 이뤄질 수 있도록 철저히 준비해 추석 전에 지원 혜택을 받을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.