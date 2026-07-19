평택시민 리더십아카데미 제3기 수료식

평택대, 지역사회와 함께하는 평생교육 확대 0 평택대 제2피어선빌딩 7층 국제회의장에서 열린 평택시민 리더십아카데미 제3기 수료식.

평택대학교 평생교육원은 제2피어선빌딩 7층 국제회의장에서 '평택시민 리더십 아카데미' 제3기 수료식을 개최하고 교육과정을 성공적으로 마친 수강생들에게 수료증을 수여했다.평택시민 리더십 아카데미는 지역사회의 지속 가능한 발전을 이끌어 갈 시민 리더를 양성하기 위해 평택대가 운영하는 대표 시민교육 프로그램이다. 다양한 분야의 전문가 강연과 토론, 현안 중심 교육을 통해 지역사회에 대한 이해와 리더십 역량을 함께 키우는 과정으로 운영되고 있다.이날 수료식에 앞서 열린 마지막 강의에서는 김기수 평택시민신문 대표가 '창간 30주년과 평택시 미래비전'을 주제로 특강을 진행했으며, 참석자들과 지역의 미래 발전 방향에 대한 질의응답을 통해 의미 있는 소통의 시간을 가졌다.이어 이동현 총장의 축사를 시작으로 진행된 수료식에서는 교육과정을 성실히 이수한 수강생들에게 수료증이 수여 됐으며, 특히 교육과정 전반에 걸쳐 모범적인 참여와 헌신을 보여준 수강생들에게는 총장상이 수여되어 그 의미를 더했다.이 총장은 "평택시민 리더십 아카데미는 지역의 미래를 이끌 시민 리더를 양성하는 뜻깊은 교육과정이다"면서, "오늘 수료하신 여러분이 지역사회 곳곳에서 나눔과 봉사, 협력의 가치를 실천하며 평택의 발전을 이끄는 든든한 리더로 성장하시기를 기대한다"고 말했다.한편, 평택대는 시민의 평생학습 기회를 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 교육공동체를 실현하기 위해 리더십 교육을 비롯한 다양한 시민 맞춤형 평생교육 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.