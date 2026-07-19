파업 수위 높인 현대차 노조…이번주 ‘휴가 전 타결’ 마지막 분수령

현대차 노조, 20~22일 4시간 부분파업

강도 2배 올려…생산차질 1.5만대 추정

정년연장·해고자 복직 등 무리한 요구

입장차 여전히 커…여름휴가 전 타결할까

마주 앉은 현대차 노사 교섭 대표<YONHAP NO-3806> 0 현대자동차 노사는 6일 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 열었다. 노사 교섭 대표가 마주 앉은 모습./연합

현대자동차 노사의 올해 임금협상 교섭이 이번 주 최대 분수령을 맞는다. 지난주보다 투쟁 수위를 한층 끌어올린 노조가 20일부터 사흘간 4시간 부분파업을 예고한 가운데, 이번 주 안에 돌파구를 찾지 못하면 사실상 여름휴가 이후로 협상이 장기화될 가능성이 커지고 있다.19일 업계에 따르면 전국금속노동조합 현대차지부는 20일부터 22일까지 사흘간 하루 8시간씩(주·야간조 각 4시간) 부분파업을 실시할 예정이다. 노조는 지난 16일 열린 중앙쟁의대책위원회 3차 회의에서 이 같은 파업 지침을 확정했다.앞서 현대차 노조는 지난 13일부터 사흘간 주·야간조 각 2시간씩, 생산라인 기준 하루 4시간(총 12시간) 규모의 부분파업을 진행했는데, 업계에선 이 파업으로 약 5000대의 생산 차질과 2000억원대 매출 손실이 발생한 것으로 추산하고 있다.특히 이번주 예고된 파업 역시 강도가 2배로 커진 만큼 피해 규모도 눈덩이처럼 불어날 전망이다.지난주와 이번주 예고된 파업을 합산하면 산술적으로 생산 차질은 약 1만5000대, 매출 손실은 6000억~7000억원대에 이를 것으로 추산된다. 이는 지난해 전체 부분파업에 따른 생산 차질과 비교해도 2배 이상 불어난 규모다.여기에 휴일 특근 거부와 부품 협력사 파업까지 맞물리면서 실제 피해는 이보다 더 커질 수 있다는 관측도 나온다.노조는 부분파업 이후 오는 23일 중앙쟁의대책위원회를 다시 열고 향후 투쟁 수위를 논의한다는 계획이다.이런 가운데 노사 협상은 핵심 쟁점을 둘러싼 양측의 이견이 여전히 커 극적으로 접점을 찾을 수 있을지는 미지수다. 현재 협상의 최대 쟁점은 기본급 인상과 성과 보상뿐 아니라 해고자 복직, 정년 연장 등 노조의 별도 요구안이다.사측은 지난 8일 열린 15차 교섭에서 기본급 8만9000원 인상, 성과금 350%+1000만원, 자사주 15주 지급 등을 담은 3차 제시안을 내놨지만 노조는 "조합원이 수용할 수 있는 수준이 아니다"라며 거부했다.특히 사측은 올해 교섭이 임협인 만큼 임금·성과 보상 중심으로 진행되는 상황에서 정년 연장과 해고자 복직 등 별도 요구안까지 함께 논의되면서 협상 범위가 확대되고 있다는 입장이다.최영일 현대차 대표이사는 지난 16일 담화문을 통해 "파업 끝에 남는 것은 누적되는 생산 손실과 임금 피해, 외부 비난뿐"이라며 "임금 교섭 대상이 아닌 해고자 복직과 정년 연장, 상여금 인상이란 명분에 가로막혀 파업으로 내몰리고 있다"고 지적한 바 있다.반면 노조는 미래 고용 안정과 근로조건 개선을 위해 해당 요구들이 함께 다뤄져야 한다고 주장하고 있어 양측 간 접점을 찾기 쉽지 않은 상황이다.상황이 이렇다 보니 이번 주 안에 잠정합의가 없으면 8월 초인 현대차 공장 여름휴가 전 타결은 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다. 잠정합의 이후에도 세부 문안 정리와 조합원 찬반투표 등 절차가 필요한 만큼 이번 주를 넘기면 어렵다는 것이다.업계 관계자는 "현대차 노사는 막판 극적 타결 사례가 적지 않았지만, 현재는 핵심 쟁점에서 양측 모두 물러설 기미가 보이지 않는다"며 "이번 주 협상 결과가 분수령이 될 것"이라고 말했다.