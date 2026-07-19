“멀리 갈 필요 없다”…광화문광장 ‘여름 피서지’로 변신

이달 20일~내달 9일까지 무료 운영

무료 탈의실·쉼터 등 마련

'감사의 정원' 연계 이벤트도

물놀이 편의시설 5 0 광화문광장 여름 상상놀이터 물놀이 편의시설/서울시

물놀이 편의시설 4 0 광화문광장 여름 상상놀이터 물놀이 편의시설/서울시

2025 서울썸머비치 (1) 0 2025 서울썸머비치./서울시

서울의 대표 랜드마크인 광화문광장이 대형 워터슬라이드와 모래 놀이터, 편의시설을 갖춘 도심 속 이색 피서지로 변신한다.시는 오는 20일부터 다음 달 9일까지 광화문광장 일대에서 '광화문광장 여름 상상놀이터'와 '2026 서울썸머비치'를 연계한 무료 물놀이 행사를 운영한다고 19일 밝혔다.시는 광화문광장에 아이들은 물론 온 가족이 분수에서 뿜어져 나오는 시원한 물줄기로 무더위를 식힐 수 있도록 바닥분수를 운영한다. 광화문광장 바닥분수는 명량분수·한글분수·터널분수 등 3곳에서 운영하며 평일은 오전 11시부터 오후 3시까지, 공휴일은 오전 11시부터 저녁 6시까지 가동한다. 우천이나 강풍 시에는 운영을 중단한다.한글분수 일대(광장숲·열린마당 등)에는 시민들이 편리하게 물놀이를 즐길 수 있도록 무료 탈의실과 건조 시설, 무더위를 피할 수 있는 쉼터(파고라) 등 편의시설을 마련한다.여름밤 광화문광장을 채울 특별 공연도 펼쳐진다. 오는 31일부터 다음 달 2일 오후 5시부터 2시간 동안 진행되는 무료 공연은 마술 등 퍼포먼스·노래·악기 연주 등의 프로그램으로 구성된다. 가족 단위 방문객은 물론 외국인 관광객 등이 함께 즐길 수 있도록 매일 2~3개 팀이 참여해 풍성한 무대를 선보일 예정이다.서울관광재단과 협업해 '감사의 정원'을 비롯한 광화문광장의 역사·문화 공간과 연계한 시민 참여 이벤트도 진행한다. 감사의 정원은 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 6·25전쟁 참전국에 대한 감사의 의미를 담은 상징 공간으로 지상 조형물 '감사의 빛 23'과 지하공간 '프리덤 홀'로 구성돼 있다.광화문광장 바닥분수와 서울썸머비치 이용객 등을 대상으로 진행하는 이번 행사는 '미션 빙고 이벤트'와 '데시벨 챌린지' 등 2종으로, 감사의 정원 앞에서 참여할 수 있으며 미션 완료 시 소정의 경품이 제공된다.강석 시 균형발전본부장은 "무더운 여름철, 멀리 떠나지 않아도 서울의 대표 랜드마크 광화문광장에서 온 가족이 물놀이와 문화공연을 즐기며 특별한 추억을 만들 수 있기를 바란다"며 "올여름 광화문광장이 남녀노소 누구나 언제든 더위를 식히고 쉬어갈 수 있는 서울의 대표 도심 피서지로 자리매김할 수 있도록 다양한 볼거리와 즐길 거리를 지속해서 확충해 나가겠다"고 밝혔다.