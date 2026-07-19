최현덕 남양주시장 ‘시정현안회의’ 첫 생중계

시행정 투명성 높여...매달 실시간 시민에 공개

남양주시 0 지난 16일 최현덕 시장(가운데)이 주재한 시정현안회의가 생중계되고 있다./남양주시

최현덕 경기 남양주시장이 시정현안회의를 생중계 했다. '일 잘하는 지방정부'를 위해 과감한 선택을 했다.첫 생중계는 지난 16일 진접오남행정복지센터에서 열린 민선9기 첫 시정회의였다. 회의 모든 과정을 남양주시 공식 채널을 통해 실시간 생중계했다.최 시장이 고민끝에 생중계를 택한 이유는 시 행정의 투명성을 높이고 시민주권 시대를 열기 위해서다. 현장중심의 시정을 하기 위해서는 투명성 확보가 가장 시급했다.이날 회의는 처음 운영한 '현장시장실'과 연계해 시민의 목소리를 시정에 반영하는 과정을 거쳤다.이날도 '시장 좀 만납시다'를 진행해 진접읍 지역 현안과 건의 사항을 청취했다.이어진 회의에서는 부서별 중점 현안과 주요 정책 추진 상황을 공유했다. 아울러 시민 생활에 밀접한 여름철 폭염과 집중호우 등 재난 대응 상황을 점검했다.특히 최 시장은 △간부 공무원의 정책·미래 동향 학습과 인사이트 공유 △비효율적인 업무 개선과 원팀 행정 강화 △3대 메가프로젝트와 미래대응기금 등 대내외 환경 변화에 대한 선제적 대응 △폭염·호우·태풍 등 여름철 자연 재난 대응 강화를 주문했다.기존 간부회의를 시정현안회의로 개편한 시는 정책이 논의되고 추진되는 전 과정을 시민에게 공개한다. 앞으로 매달 1일 시정회의를 정례적으로 열고 회의 전 과정을 생중계하기로 했다.최현덕 시장은 "시정이 논의되고 추진되는 과정을 시민과 함께 공유하는 것이 시민주권시대에 걸맞은 행정"이라며 "관행보다 실행, 형식보다 성과를 앞세워 시민이 체감하는 변화를 만드는 '일 잘하는 지방정부'를 구현하겠다"고 말했다.