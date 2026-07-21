별이 쏟아지는 밤, 숲을 가르는 짚와이어…올여름 영천에서 쉼을 만나다

자연과 체험이 어우러진 여름 여행지
영천은 국내 최대 규모의 천체관측망원경을 갖춘 보현산천문대가 있는 '별의 도시'다. 맑은 하늘 덕분에 전국에서도 손꼽히는 별 관측 명소로 알려져 있으며, 이를 활용한 '별빛나이트투어'는 영천을 대표하는 관광 콘텐츠다.
5월부터 10월까지 이어지는 별빛나이트투어는 단순한 별 관측에 그치지 않는다. 낮에는 지역 명소를 둘러보고 머핀 만들기와 과일청 만들기, 서바이벌 게임 등 다양한 체험을 즐긴 뒤, 밤에는 스타파티와 천체관측, 공연이 이어져 하루를 꽉 채운다. 여름에는 캠핑과 별을 함께 즐기는 '별빛캠핑나이트투어'가 운영되고, 가을에는 별빛축제와 와인·영화를 결합한 특별 프로그램도 마련된다.
조용한 휴식을 원한다면 보현산 자연휴양림이 제격이다. 울창한 숲속 숙소에서 머물며 차 명상과 싱잉볼 명상, 아로마테라피 등 산림 치유 프로그램을 체험할 수 있다. 아이들을 위한 VR 체험과 놀이시설, 목공 체험장도 갖춰 가족 여행지로도 손색이 없다.
여름의 짜릿함을 찾는다면 보현산댐 짚와이어를 빼놓을 수 없다. 모노레일을 타고 정상에 오른 뒤 길이 1.4㎞의 코스를 최대 시속 100㎞로 활강하면 보현산의 울창한 숲과 호수가 한눈에 펼쳐진다. 시원한 산바람을 가르며 내려오는 순간 무더위도 잊게 된다.
실내에서 색다른 체험을 원한다면 보현산 녹색체험터 메타버스 체험관을 추천한다. 폐교를 리모델링한 공간에서 증강현실(AR)과 실감형 콘텐츠를 체험할 수 있어 날씨와 관계없이 아이들과 함께 둘러보기 좋다.
영화팬이라면 신성일기념관도 들러볼 만하다. 배우 고(故) 신성일의 삶과 작품세계를 담은 전시와 함께 AI 기반 미디어아트, 360도 영상 체험 등 현대적인 콘텐츠가 마련돼 있어 영화와 문화, 기술을 함께 즐길 수 있다.
별이 빛나는 밤, 숲이 주는 쉼, 스릴 넘치는 레포츠와 감성 가득한 산책길까지. 올여름 영천은 하루로는 부족할 만큼 다양한 즐길거리로 여행객들을 기다리고 있다.