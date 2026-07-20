수내교 분당방향 개통 연말로 늦춰진다…성남시 “안전 검증 후 개방”

도로과-수내교 전면개축 공사 전경사진 (1) 0 경기 성남시에서 진행 중인 수내교 전면개축 공사 안내도. /성남시

경기 성남시가 전면 개축공사를 진행 중인 수내교의 분당방향 교량 개통 시기를 올해 말로 연기했다. 공사 과정에서 발견된 하수관로에 대한 추가 안전 검토가 필요하다는 판단에 따른 조치다.성남시는 수내교 분당방향 교량 개통 목표를 당초 7월에서 12월로 조정했다고 20일 밝혔다.수내교 개축사업은 총사업비 369억원이 투입되는 대형 교량 정비사업이다. 사업은 2027년 12월 준공을 목표로 추진되며, 공사 기간 동안 교통안전시설 점검과 신호체계 조정을 지속해 시민 불편을 최소화할 방침이다.현재 현장에서는 임시도로를 통해 왕복 8차로 통행을 유지한 상태에서 단계별 철거·재가설 공정이 진행되고 있다. 시는 1단계 가설교량 설치를 완료한 뒤 기존 분당방향 교량 철거와 신설 공사를 추진해 왔다.그러나 공사 도중 당초 설계에 반영되지 않았던 하수관로가 확인되면서 상황이 바뀌었다. 시는 구조물 안정성에 미칠 영향을 정밀 검토하기 위해 설계 변경 절차에 착수했고, 이 과정에서 공사 기간 연장이 불가피해졌다고 설명했다.현재 시는 지연된 공정을 줄이기 위해 인력과 장비를 추가 투입하고 있으며, 연내 개통을 목표로 공정 관리에 집중하고 있다.신상진 시장은 "개통 일정이 늦어진 점에 대해 시민 여러분께 송구하게 생각한다"며 "교량은 무엇보다 안전이 우선인 시설인 만큼 충분한 검증을 거쳐 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 이어 "공사 기간이 늘어난 만큼 시공 품질과 구조적 완성도를 더욱 높여 안전한 수내교를 만들겠다"고 덧붙였다.