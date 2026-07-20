부안군, 도 핵심계획 반영 총력…국·도비 확보 위한 선제 대응 나서

권익현 군수 주재, 민선9기 도지사 공약 선제 대응 방안 논의

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전북 부안군이 전북특별자치도의 주요 법정계획과 민선 9기 도지사 공약 실행계획에 지역 핵심사업을 반영하기 위해 선제 대응에 나섰다.부안군은 20일 권익현 군수 주재로 간부회의를 열고 전북특별자치도의 주요 정책과 법정계획에 지역 현안이 반영될 수 있도록 부서별 대응 전략을 논의했다고 밝혔다.이날 회의는 최근 부임한 방상윤 부군수가 취임 후 처음 참석한 간부회의로, 군정 주요 현안에 대한 부서별 대응 방향도 함께 점검됐다.권 군수는 회의에서 "도에서 제8차 전북권 관광개발계획 수립 연구용역을 시행하고 있으며 민선 9기 도지사 공약 실행계획도 구체화하고 있다"며 전 부서의 적극적인 대응을 주문했다.이어 "이번 계획과 공약 실행계획은 향후 국·도비 확보와 주요 사업 추진의 중요한 근거가 될 수 있는 만큼 군 핵심사업이 계획 수립 초기 단계부터 반영될 수 있도록 적극 대응해야 한다"고 했다.특히 새만금 기본계획 재수립, 풍력·수소 등 재생에너지 기반 산업 육성, 관광·생활 인구 확대 등 주요 현안별로 필요성과 타당성, 지역발전 파급효과를 구체화하고 건의 자료를 충실히 보완할 것을 당부했다.권 군수는 여름철 관광행사 안전관리와 방문객 불편 예방도 강조했다.권 군수는 "이번 주부터 변산비치파티와 격포·모항해수욕장 야간 공연 등 여름철 관광 행사가 본격적으로 시작된다"며 "관광과 및 안전총괄과 등 관련 부서에서는 전기·가스·소방·시설물의 위험 요인을 사전에 점검하고 야간 취약 시간대까지 현장 순찰과 상황 관리를 강화해 달라"고 말했다.