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유길상 한기대 총장 “리더는 사람 바꾸는 게 아니라 가능성 깨우는 사람”

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천안 배승빈 기자

승인 : 2026. 07. 20. 15:29

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AI 시대 사람 중심 리더십 제시
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유길상 한국기술교육대학교 총장이 20일 교내 대회의실에서 '사람을 깨우는 리더십'을 주제로 특강을 열고 AI 시대 새로운 리더십 방향을 제시하고 있다./한기대
"변화와 혁신을 두려워하지 않고 스스로 미래를 개척하는 인재를 키우는 것." 유길상 한국기술교육대학교 총장이 취임 이후 줄곧 강조해 온 경영철학이다.

인공지능(AI)이 일상과 산업 전반을 빠르게 바꾸고 있는 시대에도 결국 조직의 경쟁력은 기술이 아닌 '사람의 성장'에서 나온다는 그의 리더십이 다시 한번 주목받고 있다.

유 총장은 AI 시대 대학과 조직이 나아가야 할 새로운 방향으로 '사람을 깨우는 리더십'을 제시했다. AI가 많은 업무를 대신하는 시대일수록 사람의 잠재력을 발견하고 성장을 이끄는 리더의 역할이 더욱 중요해졌다는 것이다.

한국기술교육대는 20일 교내 대회의실에서 보직교수와 행정부서장 등 70여 명을 대상으로 사람을 깨우는 리더십을 주제로 특강을 개최했다고 밝혔다.

이날 유 총장은 "AI가 대신할 수 없는 것은 '의미를 만드는 능력'이며 AI 시대에는 사람의 가능성을 발견하고 성장을 이끄는 리더가 가장 중요한 역할을 한다"며 "AI시대 리더십은 관리에서 깨움으로 패러다임이 바뀌어야 한다"고 말했다.

이어 "좋은 대학은 성과를 만들지만, 위대한 대학은 학생의 성장, 교수의 변화, 직원의 자부심 등 '사람'을 남긴다"며 "학생이 성장하면 취업률이 높아지고, 교수가 성장하면 교육이 혁신되며, 직원이 성장하면 행정이 혁신되는데, 결국 성과는 사람의 성장이라는 결과물"이라고 피력했다.

그는 한국기술교육대의 입시 경쟁률 상승과 높은 취업률, 학생들의 우수한 성과 역시 사람 중심의 교육철학에서 비롯됐다고 설명했다.

유 총장은 "교육혁신과 높은 학생 만족도도 사람을 먼저 생각한 결과"라며 "한국기술교육대는 청년의 가능성을 키우고 재직자의 역량을 높이며 국민 평생직업능력개발을 이끄는 대학인 만큼 우리의 리더십은 대학을 넘어 대한민국의 미래를 키우는 리더십"이라고 강조했다.

유 총장은 조직을 이끄는 실천 방안으로 'DREAM 리더십'도 소개했다. 구성원이 자신의 미래를 그리고 있는지(Dream), 조직이 사람을 존중하고 있는지(Respect), 함께 참여하고 있는지(Engagement), 성장하고 있는지(Advancement), 그리고 자신이 하는 일의 의미를 알고 있는지(Meaning)가 리더의 역할이라는 것이다.

그는 "가치를 행동으로 연결하는 과정은 일의 의미를 알고 내 일이라고 생각하고, 스스로 움직여야 문화가 되고 성과가 난다"며 "리더십은 직책이 아니라 매일의 선택"이라고 말했다.

유길상 총장은 "리더는 좋은 질문을 남기는 사람이며, 구성원이 말하게 만드는 사람이다. 질문은 생각을 하게 만들고 생각은 성장을 만들며, 사람은 참여하는 순간 스스로 움직이기 때문"이라며 "여러분들이 DREAM 리더십을 통해 한국기술교육대가 위대한 대학으로 도약할 수 있도록 함께 노력해 달라"고 강조했다.
배승빈 기자

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